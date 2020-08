Wat vind jij: Ik geloof dat we in 2021 carnaval kunnen vieren

Het lijkt misschien nog ver weg, maar de Duitse minister van Volksgezondheid heeft al aangegeven dat hij het carnavalsfeest in 2021 niet door wil laten gaan. Hij vindt het onverstandig om tijdens een wereldwijde pandemie zo'n feest te organiseren. Wat is jouw mening? Geloof jij dat we in 2021 weer carnaval kunnen vieren?

Uit volle borst carnavalskrakers zingen, daarna met tientallen mensen in de polonaise en wellicht zelfs even zoenen met een wildvreemde achter het podium. Zaken die onlosmakelijk met carnaval verbonden zijn, maar die tijdens deze coronacrisis ondenkbaar zijn.

De Duitse minister Jens Spahn kondigde daarom aan dat hij het carnavalsseizoen in Duitsland wil schrappen. "Het is wrang, maar zo is het," zei hij.

Kritiek

Dat kwam hem onmiddellijk op felle kritiek te staan. Carnavalsverenigingen zeggen dat het te voorbarig is om nu al dit soort conclusies te trekken. Bovendien geloven ze dat het mogelijk moet zijn om op een verantwoorde manier alsnog het carnavalsfeest door te laten gaan.

Carnaval vindt halverwege februari plaats. Zowel in Duitsland als in Nederland gaat dat gepaard met verkleedpartijen, grote feesten en optochten met praalwagens en loopgroepen.

Ook in Overijssel wordt op veel plekken carnaval gevierd. Wij vroegen ons af of jij vreest dat carnaval in 2021 niet door kan gaan? Of geloof jij, net zoals de Duitse carnavalsverenigingen, dat het nog veel te vroeg is om daarover te oordelen? Stem op de poll en reageer.