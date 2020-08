Zwolle verbiedt blokkeeractie tegen bouw biomassacentrale

De actiegroep is tegen de komst van de biomassacentrale (Foto: GettyImages)

De blokkeeractie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion in Zwolle mag morgen niet doorgaan van de gemeente. De actiegroep was van plan om toegangswegen naar de geplande biomassacentrale te blokkeren, dit als protest tegen de komst van de centrale.

Volgens de groep leek de gemeente toestemming te gaan geven voor de actie, maar deed Zwolle dat gisteren toch niet. 'Vanwege veiligheidsredenen.'

Extinction Rebellion was van plan om de kruising van de Rieteweg en Blaloweg in Zwolle meerdere keren anderhalve minuut af te sluiten. De anderhalve minuut staat symbool voor de anderhalve graden-opwarming waar in het klimaatakkoord naar wordt gestreefd. Met het afsluiten van de kruising wil de actiegroep "dat de gemeente afziet van deze nepoplossing en zij kiest voor echt duurzame energie".

Andere acties

"We hebben dit ruim op tijd aangevraagd en zijn erg teleurgesteld dat onze actie niet door kan gaan. Het veiligheidsrisico is uitgebreid besproken. Wij hebben ervaring met blokkeren van kruispunten en hebben dit gedeeld met de gemeente. Uiteraard nemen we geen risico’s die mensen in gevaar kunnen brengen", stelt Annemarie Spruijt, woordvoerder van de activisten.

De actiegroep is van mening dat biomassa geen duurzame oplossing en heeft daarom alternatieve acties bedacht. Een demonstratie en een actie genaamd 'paint the streets' op het Lübeckplein. Daarnaast zal een groep activisten op de fiets zullen in Zwolle aandacht vragen voor de problematiek.

Bezwaarmakers

Extinction Rebellion is niet de eerste groep die bezwaar maakt tegen de bouw van de biomassacentrale. Veel omwonenden maken zich zorgen over de schadelijke gevolgen van de uitstoot van fijnstof, stikstof en en broeikasgas. De provinciale fractie van de SP heeft afgelopen mei de vergunningverlening willen voorkomen door het indienen van een motie in de vergadering van Provinciale Staten. Deze motie heeft geen meerderheid gekregen.