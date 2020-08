Kunstverzamelaar Gerard uit Nijverdal schenkt bijna 800 kunstwerken

Zo'n 800 schilderijen en beelden heeft Gerard verzameld in zijn leven. Begonnen op zijn tweeëntwintigste met één schilderij die hij op afbetaling kocht. Na zijn werkzame leven houdt hij er met zijn echtgenote een hobbymatige galerie op na. Maar nu zijn ze op een leeftijd gekomen dat ze willen stoppen met de galerie.

"In eerste instantie wilde ik dat onze kinderen de schilderijen zouden erven en via een stichting zouden schenken aan instellingen en organisaties. Maar ze hadden een beter idee: ze zeiden dat wij ze beter zelf uit warme hand konden weggeven. Dat is voor ons ook veel leuker", zegt Gerard, omringd door de schilderijen.

Krönnenzommer

Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels hebben heel veel instellingen al een collectie mogen ontvangen. Zo ook zorginstelling Krönnenzommer in Hellendoorn. "Wij hebben 75 schilderijen van Paul van Loon mogen ontvangen. Het zijn allemaal schilderijen met een huis, boerderij of markant gebouw dat in de gemeente Hellendoorn staat. Voor onze bewoners is dat een herkenning en een mooie herinnering uit vroegere tijd", zegt Wibo ten Den van Krönnenzommer.

Kunst in Krönnezommer Helendoorn (Foto: RTV Oost)

"Het biedt voor de familie ook een mooie gelegenheid om met hun vader of moeder uit de eigen kleine leefwereld te komen en langs al deze mooie schilderijen te lopen", zegt Ten Den.

Voorwaarden

Om voor de schilderijen in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De werken moeten in de gemeente Hellendoorn komen te hangen, het moet publiek toegankelijk zijn en ze mogen de eerste vijftien jaar niet weggegeven of verkocht worden.

En er komt nog een voorwaarde bij. "Samen met mijn vrouw bezoek ik de locatie en vervolgens zoeken wij de collectie uit die er komt te hangen", zegt Ekelenkamp.

Een aantal dierbare schilderijen heeft verzamelaar gehouden. "Die hangen bij mij thuis, maar van de rest van de schilderijen wil ik graag dat zoveel mogelijk andere mensen er ook van kunnen genieten. Wij beleven er veel plezier aan om dit te kunnen en mogen doen. Ik zeg ook vaak: een schilderij kan je vrolijk maken, en als je verdrietig bent kan het je troosten", besluit hij.

Ook geïnteresseerd in een collectie? Stuur dan een bericht aan gerard.ekelenkamp@hotmail.nl