ROOTS | Leonie ter Braak na 15 jaar herenigd met haar eerste vriendje Chris

Voor het nieuwe programma Roots wordt Leonie ter Braak na vijftien jaar herenigd met haar eerste vriendje Chris Ottenschot. Er is geen kwaad bloed tussen de twee, dus de ontmoeting voelt meteen weer goed. "We waren wel wildebrassen, hoor."

Voordat het stel een relatie kreeg - zij was zestien, hij net achttien - ging Chris met de toenmalige beste vriendin van Leonie. "Ik weet nog dat ik dacht: shit, ik ben te laat", herinnert Leonie zich. "Maar dat ging uit en een paar maanden later kwamen we elkaar weer tegen. Bij de Sunset in Haaksbergen."



Tosti's in bed

De vonk sloeg alsnog over en de twee kregen een relatie. Al vrij snel woonden ze samen in een appartement in Hengelo. "We waren zó blij dat we samen een plekje hadden. Tosti's eten in bed, roken in bed: het echte gevoel van vrijheid. We konden doen en laten wat we willen."

Meer plekken

Voor het programma Roots is Leonie meegenomen naar meer plekken uit haar jeugd. Zo bezoekt ze samen met Bert Eeftink haar oude basisschool, haar voormalige zomerhuisje en haar ouders. Ook is ze terug in Buurse, waar ze meteen op koffie wordt getrakteerd door een oude bekende.

