Dringende oproep GGD Twente: laat je niet testen als je geen klachten hebt

Door: Lotte Kreuwel en Gerben Oost

Iedereen met milde coronaklachten kan zich laten testen. Milde klachten zijn bijvoorbeeld een loopneus, lichte koorts en hoesten. Wie dit soort milde klachten heeft kan bij de GGD een afspraak maken voor een test. Vaak kun je dan binnen 24 uur terecht bij een van de teststraten. De afgelopen dagen is het hier druk. Zowel in Twente als in IJsselland. Steeds meer mensen laten zich testen. Ook mensen die helemaal geen klachten hebben, maar zich uit voorzorg laten testen.

Schijnveiligheid

GGD Twente roept met klem iedereen op dit niet te doen. Je laten testen terwijl je geen klachten hebt heeft namelijk geen enkele zin. "Je creëert een soort van schijnveiligheid", zegt sociaal verpleegkundige Judith Keizers.

Zo'n test is niet meer dan een momentopname. Wie zich uit voorzorg op zaterdag laat testen, kan nog diezelfde dag een besmet persoon tegenkomen. "Als dan uit de test is gebleken dat je geen corona hebt, laat je je wellicht niet meer testen als je twee dagen later een loopneus krijgt."

De gezondheidsdienst kan de drukte momenteel net aan. Het zinloos testen van mensen die klachtenvrij zijn, wordt echt een probleem als heel veel personen dit doen. "En dat het daardoor zo druk wordt, dat mensen met klachten zich niet kunnen laten testen." Wie klachtenvrij is en zich toch laat testen houdt dus als het ware een plek bezet van iemand die de test echt nodig heeft.

Uit voorzorg testen verandert niets aan wat je moet doen Judith Keizers

Niet uit voorzorg testen

Judith Keizers: "Het heeft geen zin om je te laten testen als je geen klachten hebt. Want wat doe je dan als je na een paar dagen toch klachten krijgt? Dan moet je je weer laten testen. En zo fijn is die test niet. Uit voorzorg testen verandert ook niets aan wat je moet doen. Als je bijvoorbeeld op vakantie bent geweest in een oranje gebied en je laat je hier testen en je hebt geen corona, dan nog moet je tien dagen in huis blijven."

Uit de geluiden die de GGD Twente hoort, blijkt dat vooral jongeren zich uit voorzorg laten testen. Hoewel dit bekend is, vindt er geen controle plaats bij de mensen die voor een test komen. Op de testlocaties gaat de GGD uit van goede trouw. "Wij gaan ervan uit dat je klachten hebt en dat je je daarom laat testen. De strijd tegen het virus is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Geen klachten toch testen

RTV Oost sprak vandaag met de 18-jarige Erik-Jan* uit Oldenzaal. Hij heeft geen klachten. Toch laat hij zich dit weekend testen omdat hij zich zorgen maakt. Niet om zijn eigen gezondheid, maar vooral om die van zijn vader die tot de risicogroep hoort.

Erik-Jan was op vrijdagavond 14 augustus in Oldenzaal in café De Bestemming en later in bar De Kelder, de horecagelegenheden waar ook een aantal besmette jongens was. Erik-Jan kent de besmette jongens niet. Dat hij op die bewuste vrijdagavond in dezelfde kroegen was geweest als hen, hoorde hij pas enkele dagen later via de media. "Ik kreeg berichten doorgestuurd met de opmerking: 'Jij was daar toch ook?'"

Erik-Jan begon zich zorgen te maken en nam contact op met zijn huisarts. Die verwees hem door naar de GGD Twente. "Daar kreeg ik de regieverpleegkundige aan de telefoon. Volgens haar hoefde ik me nog geen zorgen te maken. Als ik milde klachten heb moet ik opnieuw contact opnemen."

Blij dat ik toch word getest Erik-Jan

De 18-jarige voelt zich niet ziek of anders dan normaal. "Ik heb wel een loopneus en een beetje keelpijn, maar dat heb ik eigenlijk altijd." De vage klachten, die voor hem niet bijzonder zijn, zaten hem toch niet lekker. Zijn vader valt namelijk in de risicogroep. Om die reden belde hij opnieuw met de GGD. Niet het regionale, maar het landelijke nummer.

Om in aanmerking te komen voor een test dikte hij zijn klachten wat aan. "Ik heb gisteravond gebeld en morgen kan ik me laten testen." De Oldenzaler is blij dat het toch gelukt is. "Dan weet ik het in ieder geval zeker en dat geeft wel een fijn gevoel."

Sociaal verpleegkundige Keizers begrijpt wel dat mensen zoals Erik-Jan zich zorgen maken. "Dat snap ik, maar ons antwoord wordt er niet anders van. Testen als je geen klachten hebt heeft geen zin."

Coronatest

Wanneer moet je wél een coronatest aanvragen? Sociaal verpleegkundige Judith Keizers geeft antwoord: "Heb je last van een neusverkoudheid, een loopneus, keelpijn, een verhoging of zelfs koorts of moet je hoesten? Als je dat soort klachten hebt, dan moet je je echt laten testen. Wacht daar ook niet mee en vraag direct een test aan. Ga naar coronatest.nl of bel met het gratis nummer 0800-1202."



"Heb je klachten, blijf thuis. Informeer ook je gezinsleden of anderen met wie je samenwoont. Heb je koorts of voel je je benauwd, dan moeten ook alle andere mensen bij jou in huis thuisblijven. Heb je een test aangevraagd, ga dan niet werken of naar school maar blijf thuis totdat je de uitslag van de test weet."

*Erik-Jan is niet de echte naam van de 18-jarige Oldenzaler. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.