Tyronne Ebuehi gepresenteerd in Enschede: "Twente is een grote club en ik wil me hier zelf bewijzen"

Tyronne Ebuehi: "Het voelt heerlijk om hier bij FC Twente te zijn. De gesprekken die ik met de club heb gehad waren heel positief en ik kijk er naar uit om hier te spelen. In het verleden heb ik met ADO tegen FC Twente gespeeld. Twente is een grote club en ik wil me hier zelf bewijzen, maar natuurlijk ook de club helpen."

Getalenteerde speler

Technisch directeur Jan Streuer is blij met de komst van de verdediger: "Het is mooi dat we Tyronne Ebuehi kunnen toevoegen aan onze selectie. In zijn periode bij ADO Den Haag heeft Tyronne laten zien een getalenteerde speler te zijn. Niet voor niets werd hij geselecteerd voor het nationale elftal van Nigeria en kwam hij in actie op het WK van 2018. In zijn eerste jaar bij Benfica heeft Tyronne door een blessure een moeilijk seizoen gehad, maar afgelopen jaar heeft hij zijn opwachting gemaakt voor Benfica B. Hij is topfit en kan hopelijk snel volledig aansluiten bij onze selectie."