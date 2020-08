Burgemeester Snijders sluit pand in strijd tegen Zwolse drugsoorlog

Drugspand in Zwolle gaat op slot (Foto: RTV Oost)

In de strijd tegen de Zwolse drugsoorlog heeft burgemeester Peter Snijders een pand aan de Korte Kamperstraat in Zwolle laten sluiten. In juni werd daar een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Kort daarna werden vier mannen aangehouden, een van hen bevond zich in het bewuste pand.

De recherche hield de vier mannen in juni aan in een onderzoek naar de schietincidenten en drugshandel in Zwolle. Ook werden twee huizen en twee bedrijfspanden doorzocht. Rechercheurs troffen drugs, een vuurwapen en geld aan.

Twee van de vier aangehouden verdachten werden al eens beschoten in de onderwereldoorlog die Zwolle teistert. De 26-jarige werd in 2016 net buiten Zwolle beschoten. De 27-jarige die is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident oktober vorig jaar aan de Klooienberglaan.

De derde verdachte werd opgepakt aan de Van Spilbergenstraat in Zwolle voor drugshandel. De vierde man (30) werd opgepakt in het pand aan de Korte Kamperstraat dat nu gesloten wordt. Hij was aanwezig toen rechercheurs het pand uitkamden en drugs vonden.

Conflict

Volgens justitie maken de mannen deel uit van een drugsbende die een conflict heeft met een concurrerende groep onder leiding van twee Afghaanse broers. De hoofdrolspelers uit die laatste groep zitten vrijwel allemaal vast.