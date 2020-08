Toch nog geld in subsidiepotje waterschap voor klimaatvriendelijke omgeving

100.000 euro aan subsidie had WDODelta dit jaar klaarliggen voor acties waarmee de leefomgeving 'klimaatproof' wordt ingericht. Maar de aanvragen stroomden binnen en in juni was het potje al helemaal leeg. Nieuwe initiatieven hoefden dit jaar geen financiële stimulering meer te verwachten en werden op een wachtlijst geplaatst.

De acties die normaal gesproken voor de subsidie in aanmerking komen, moeten binnen de bebouwde kom zijn en wateroverlast of droogte en hitte tegengaan. Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk. Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maken tegen de klimaatverandering.

Groene daken

"We hebben met name veel aanvragen gekregen van projecten voor gezamenlijke groene daken. Ook diverse schoolpleinen in ons werkgebied zijn flink aangepakt. Precies wat we wilden", liet het waterschap weten in juni.

Dankzij het bijspringen van de provincie met zo'n 85.000 euro, komen tweehonderd huishoudens nu toch in aanmerking voor de subsidie. "We zijn heel blij met de financiële bijdrage van de provincie", zegt Hans Wijnen, bestuurslid van WDODelta. "Zo kunnen twee keer zoveel initiatiefnemers nog dit jaar groene daken realiseren."

Stimulans

Naast groene daken zijn er ook andere klimaatadaptieve maatregelen mogelijk. Het waterschap en de provincie zien deze samenwerking als een mooi voornemen om ook op langere termijn inwoners te stimuleren om in actie te komen voor een klimaatvriendelijke omgeving.