Forse toename coronaboetes IJsselland ligt anders: het verhaal achter de cijfers

In de periode tussen 10 juli en 10 augustus zijn in de Veiligheidsregio IJsselland 50 coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio. De maanden daarvoor waren dat er ongeveer 130 per maand, sinds half maart de noodverordening COVID-19 van kracht werd. Eerder meldde RTV Oost dat er met 392 uitgeschreven boetes sprake was van een forse stijging van het aantal uitgeschreven boetes. Dat ligt dus anders, de cijfers zijn lang niet altijd even duidelijk. Hoe zit het precies?

Om antwoord te vinden op die vraag moeten we terug naar 11 juli. Op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie berichtte RTV Oost vorige maand dat in de Veiligheidsregio IJsselland in de periode van half maart tot 10 juli 290 boetes waren uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronaregels hielden. In werkelijkheid waren dat er 630, meldde de Veiligheidsregio toen zij RTV Oost er op wees dat cijfers niet klopten die de omroep gisteren presenteerde.

Hoe kan dat nou?

Er is een verschil tussen het aantal bekeuringen dat wordt uitgeschreven en het aantal bekeuringen dat daadwerkelijk op de mat valt bij een overtreder. Van elke bekeuring beoordeelt het Openbaar Ministerie of er voldoende bewijs is of dat er nog aanvullende informatie nodig is. "Er moet nog schuld worden vastgesteld. Dat kost tijd, zo'n afdoening", zegt Erwin Buter van het Openbaar Ministerie.

Als die schuld vaststaat, gaat er uiteindelijk een boete of strafbeschikking naar de overtreder die de rekening mag betalen. Als er onvoldoende bewijs is, wordt de boete geseponeerd.

En zo kan het gebeuren dat op 10 juli van dit jaar het Openbaar Ministerie 290 afdoeningen heeft verwerkt, maar dat het aantal oorspronkelijke uitgeschreven bekeuringen in de Veiligheidsregio veel hoger ligt. Dat zijn er namelijk geen 290, maar ruim 630. Nog 340 bekeuringen zijn op dat moment in behandeling.

Misverstand

Gisteren communiceert de Veiligheidsregio IJsselland een totaal van ruim 680 bekeuringen als RTV Oost vraagt naar het aantal uitgeschreven bekeuringen vanwege het overtreden van de coronaregels. RTV Oost vergelijkt die 680 bekeuringen met de 290 van een maand eerder. De conclusie luidt dat er ruim 390 bekeuringen zijn uitgedeeld de afgelopen maand, terwijl het er in werkelijkheid maar 50 waren. Wat dus een forse stijging leek, blijkt in de uiteindelijke cijfers heel erg mee te vallen.