Rutte veroordeelt bedreigers Pieter Omtzigt, Kamervoorzitter doet aangifte

Bij het gebouw van de Tweede Kamer, rond het Binnenhof en op het Plein ontstond gisteren een grimmige sfeer bij een protest van enkele tientallen mensen. Daarbij werd de politie belaagd, net als een verslaggever van omroep PowNed. Ook Omtzigt moest het ontgelden. "Ik zal je doodslaan", kreeg hij toegeroepen.

Op beelden is ook te zien dat Omtzigt minutenlang wordt gevolgd, bevraagd, aangeraakt en geïntimideerd door een handjevol mensen. Ze stellen hem vragen over de CDA-lijsttrekkersverkiezing, die hij nipt verloor van De Jonge, waarover onduidelijkheid is ontstaan. "Wat vindt u van die fraude met stemmen? Die zes stemmen waren voor u."



'Grens over'

Wat Omtzigt is overkomen gaat "een grens over", zei premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Politici lastigvallen. Dat is niet de Nederlandse democratie."

Tweede Kamervoorzitter Arib heeft vandaag aangifte gedaan tegen de belagers van het Kamerlid, meldt Trouw. "Je ziet volwassen mensen in het gezicht van Pieter Omtzigt schreeuwen, ze raken hem ook aan", laat ze weten in gesprek met de krant. "Dat is altijd onwenselijk en ongepast, maar nu in deze coronatijd is dat extra gevoelig."