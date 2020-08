Jan Streuer bevestigt interesse FC Twente in Dumic en rekent nog steeds op El Ahmadi

Jan Streuer was vanmiddag te gast op De Oosttribune. De technisch directeur van FC Twente besprak de spelers die Twente al haalde en de namen waarmee de club in verband wordt of werd gebracht.

"We willen er nog drie bij hebben. Een centrale verdediger, een absolute nummer tien en hopelijk El Ahmadi. En als we die drie ingevuld hebben, dan zijn we heel ver denk ik", zegt Streuer over de wensen die Twente nog heeft. Hij ging daarna ook in op individuele namen.

El Ahmadi

Streuer heeft eerder al aangegeven dat hij verwacht dat Karim el Ahmadi terugkeert in Enschede. Hij speelt echter nog bij Al-Ittihad en kan pas in september duidelijkheid geven. "We hebben veel contact met hem, maar het moet wel van de speler komen. Hij heeft gezegd dat als hij in Nederland ergens gaat spelen, dat het bij FC Twente is. Dus we moeten nu wel vrij snel weten wat hij gaat doen", zegt Streuer over de ervaren middenvelder.

Dumic

De laatste dagen wordt Twente ook in verband gebracht met Dario Dumic. De verdediger zou wel eens bij Twente kunnen gaan spelen zegt Streuer: "Die is inderdaad in beeld die speler. Wat we missen is kopkracht achterin, lengte en dat heeft hij absoluut. Hij is groot en sterk dus dat zou een optie kunnen zijn."

Nummer tien

Voor de nummer tien plek zoekt Twente dus ook nog een speler. Jurgen Ekkelenkamp van Ajax wordt genoemd en Jan van Staa linkt Mauro Junior aan de Enschedeërs. Streuer bevestigt dat Ekkelenkamp op een lijstje staat en hoopt binnenkort duidelijkheid te krijgen: "Ze gaan nu wel beslissen wat er gaat gebeuren met een aantal spelers denk ik bij Ajax."

PSV'er Mauro staat ook op dat lijstje, maar die kans acht Streuer kleiner: "In principe willen ze hem niet verhuren", zegt hij over de Braziliaanse middenvelder.

Elia

Eljero Elia flirtte ook met een terugkeer bij Twente, maar vertrok naar FC Utrecht. Streuer daarover: "Ik heb twee maanden geleden al aangegeven bij zijn zaakwaarnemer dat we hem willen hebben. Ron Jans heeft met hem gesproken. En als hij had gezegd: ik wel naar Twente, dan was hij naar Twente gekomen. Heel simpel. Maar het was mij al duidelijk toen ik de laatste dagen in contact was met de zaakwaarnemer, dat 'ie graag naar Utrecht wilde. Ik heb gezegd: als hij liever naar Utrecht wil, dan moet 'ie niet bij Twente komen."

Vertrekkende spelers

Daarnaast ging Streuer nog in op eventueel vertrekkende spelers. Hij bevestigde interesse voor Giorgio Aburjania. Twente heeft daarbij aangegeven dat hij mag vertrekken in verband met zijn salaris. Datzelfde geldt voor Jorn Brondeel. Die maakt de overstap naar Willem II. Twente gaat na zijn vertrek bewust door met drie in plaats van vier keepers. Voor Joël Drommel was er Engelse belangstelling, maar dat aanbod was totaal niet interessant volgens Streuer.

Bekijk hier de hele uitzending terug: