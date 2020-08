Eerstejaarsstudenten Saxion ontmoeten elkaar 'zonder gevoel' bij online festival

Voorgaande jaren startte de introductieweek op maandag en dinsdag met een opleidingsintroductie. Daarna was er tijd voor ontspanning tijdens de HOI-introductie. Dit jaar is er geen kennismaking en zijn er geen feesten op pleinen en in de kroegen.

'Echt iets tofs'

"We hebben zo veel mogelijk elementen terug laten komen op ons online festival", zegt organisator Fleur Berkel. "Het is even wennen, maar we hebben al onze energie erin gestopt om er echt iets tofs van te maken".

En al is de introductieweek volledig online, er is ook ruimte en aandacht voor persoonlijk contact. "Ouderejaars nemen als Buddy een groep van acht eerstejaars studenten onder hun hoede. Eerst online, maar later hopelijk ook in het echt." Aan deze ouderejaars kunnen studenten vragen stellen.

Geen gevoel

Studenten Dian van Wietmarschen en Nienke Brand gaan commerciële economie studeren in Enschede en vinden het jammer dat ze geen echte introductie hebben. "Op deze manier leren we geen andere studenten kennen. Je ziet ze wel, maar je krijgt geen gevoel bij iemand, hoe diegene is", aldus Dian.

De meiden kennen elkaar nog niet lang. Ze zijn blij dat ze elkaar op een open dag hebben leren kennen. "Dat is wel grappig om te vertellen", zegt Nienke. "Want, we kwamen elkaar tegen op de open dag en onze vaders kenden elkaar. Zo ben ik in contact gekomen met Dian."

En ze hebben geluk, want ze zitten ook bij elkaar in de klas. Al hoeven ze niet vaak aanwezig te zijn op school, want door corona hebben de studenten voornamelijk online les.

Tweede optie

Ondanks de pech, hebben de meiden wel zin in het komend schooljaar. Al zijn ze wel benieuwd hoe het zal gaan met de online lessen. "Er gaat soms wel iets mis, bijvoorbeeld dat een leraar zijn geluid niet aan heeft staan, maar samen komen we er wel uit", zegt Dian.

Over het online festival zijn ze het unaniem eens. "Het is een leuke en goede tweede optie, maar het zal nooit vergelijkbaar zijn met de echte introductie."