Voormalig trainer Twentse schaatsploeg verdacht van seks met minderjarige pupil

Tegen een 40-jarige voormalig schaatstrainer van een ploeg uit Wierden is een celstraf van twintig maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist. De man zou als trainer in 2012 en 2013 seks hebben gehad met een minderjarig teamlid.

Het slachtoffer deed vorig jaar aangifte tegen haar voormalige trainer. Zij zegt dat ze als vijftienjarige bij het team kwam, op zoek naar een ploeg die haar op professioneel niveau kon krijgen.

Al snel nadat ze in de schaatsploeg terechtkwam zou de toen 32-jarige haar benaderd hebben. Tijdens een wandeling in een bos zou hij haar voor het eerst gezoend hebben en al snel zou het verder gegaan zijn. Achterin de auto op stille bosweggetjes, in een hotel, op trainingskampen in het buitenland, rond wedstrijden in Berlijn, maar ook tijdens het WK wielrennen in Valkenburg. De Wierdenaar zou veelvuldig seks met haar gehad hebben.

Seks tijdens tussenuren

De man, die zelf in die tijd les gaf op een middelbare school in Overijssel, zou zelfs tijdens tussenuren seks met het meisje hebben gehad. "Ik had al snel het gevoel dat je andere plannen met me had", zei ze in de rechtbank tegen haar oud-trainer.

De inmiddels volwassen vrouw vertelde de rechters dat ze zwichtte voor emotionele chantage van haar trainer. "Ik trapte met beide ogen in je mooie verhalen. Ik was volledig afhankelijk van je. Je speelde een obsessief vies machtsspel met een minderjarig meisje en maakte mij volledig kapot." Ze voelt zich misbruikt: "Je betaalde me nog net niet voor de seks."

Docent van het jaar

De Wierdenaar werd in 2015 op staande voet ontslagen door zijn toenmalige werkgever. De reden daarvan werd toen niet bekendgemaakt, maar tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de man als docent een relatie had met een achttienjarige leerling. Overigens werkte de man tot aan de zomervakantie nog in het onderwijs in de provincie. Op zijn laatste school was hij populair en werd hij zelfs uitgeroepen tot docent van het jaar.

Tegenover de rechtbank zei de man dat hij in 2012 emotioneel instabiel was na de geboorte van zijn kinderen en verliefd raakte op de 15-jarige. De man ontkent niet dat hij seks met haar had, maar zegt dat het niet gebeurde toen ze vijftien was. Hij zegt dat hij ook leuke dingen met zijn pupil deed en zegt niet in de gaten gehad te hebben dat ze zich emotioneel onder druk gezet voelde. "Ik kon haar niet loslaten", zei de man.

'Moet het besef hebben'

Voor de officier van justitie staat vast dat de verdachte al seks had met het meisje toen ze nog geen zestien jaar oud was. Seks met minderjarigen onder de zestien jaar wordt zwaarder bestraft. Volgens de officier van justitie had de Wierdenaar, zeker als iemand die zelf in het onderwijs werkzaam is, het besef moeten hebben dat je geen seksuele relatie moet aangaan met een minderjarig meisje.