Boekhandel Broekhuis opent nieuwe vestiging in Deventer: 'Het is opmerkelijk in deze tijd'

Steeds meer winkelketens kunnen in deze coronatijd en door de concurrentie van webshops, het hoofd financieel gezien niet meer boven water houden. Desondanks opent Boekhandel Broekhuis in februari volgend jaar een nieuwe vestiging. Na Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal is de boekenhandel volgend jaar ook in Deventer te vinden.

"Het is inderdaad opmerkelijk en lang geleden dat er een boekhandel in een nieuwe stad is geopend", vertelt directeur Kees Schafrat. Ondanks dat het aantal boekenzaken de laatste jaren flink is gedaald, durft Schafrat het aan uit te breiden. "Wij doen het goed met onze andere vestigingen en willen graag groeien, we moeten immers toekomstbestendig zijn."

Deventer

De keuze voor boekenstad Deventer lag voor de hand, want Schafrat komt er regelmatig. Zijn boekhandel heeft namelijk een samenwerkingsverband met boekhandel Praamstra, ook gevestigd in Deventer. Schafrat heeft meerdere pogingen gedaan om Praamstra over te nemen, maar dat is op niks uitgelopen. En dus opent hij nu zelf een winkel in de stad.

"Ik wil dat Deventer een boekhandel houdt. Het is een prachtige stad en ligt mooi in de buurt", concludeert Schafrat. De nieuwe vestiging aan de Lange Bisschopstraat opent, als alles goed gaat, op 26 februari volgend jaar.