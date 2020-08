Vier medewerkers Albert Heijn in Zwolle besmet met corona

Vier Albert Heijn-medewerkers van de vestiging Diezerpoort in Zwolle zijn besmet met het coronavirus. Zij zitten momenteel in quarantaine en het gaat 'naar omstandigheden' goed met ze, laat Jerina van Heck, woordvoerder van de supermarkt weten.

De werknemers zijn in de privésfeer besmet geraakt, of dat naar dezelfde bron te herleiden is wil Albert Heijn niet loslaten. Ook gaat de supermarktketen niet in de op vraag of de personeelsleden de dagen voor hun test hebben gewerkt en mogelijk klanten of collega's hebben besmet.

'Hygiëne in de winkel is altijd al belangrijk en we leven alle richtlijnen op dat gebied na. Daarnaast hebben we diverse maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne en om anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen, zowel voor klanten als voor medewerkers', stelt Van Heck.

Afspiegeling van de maatschappij

'Uiteraard staan wij in nauw contact met de GGD om te waarborgen dat klanten en medewerkers zonder risico voor hun gezondheid naar onze winkel kunnen komen om te werken of boodschappen te doen. Albert Heijn is met 100.000 medewerkers een afspiegeling van de maatschappij. Helaas treft het coronavirus ons dus ook.'