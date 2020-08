Luuk de Jong bezorgt Sevilla Europa League met twee fraaie treffers

Luuk de Jong heeft zich in een paar dagen onsterfelijk gemaakt voor het Spaanse Sevilla. Na zijn winnende treffer in de halve finale van de Europa League van afgelopen zondag tegen Manchester United, scoorde hij vanavond twee keer in de finale tegen Inter. Sevilla won de eindstrijd met 3-2 in Keulen.

Al na vijf minuten zette Romelu Lukaku de Italianen op voorsprong, maar twee fraaie kopgoals van De Jong zorgden voor een 2-1 voorsprong voor Sevilla. Nog in de eerste helft maakte Diego Godin gelijk namens Inter. Na rust bleef die stand lang op het bord staan, maar in het laatste kwartier pakte Sevilla toch de zege. Diego Carlos haalde om en via de voet van Lukaku ging de bal het doel in.

Die klap kwam Inter niet meer te boven en dus pakte Sevilla alweer de vierde eindzege in de Europa League. Eerder won het dat toernooi in 2014, 2015 en 2016. In 2006 en 2007 won het ook al de UEFA Cup, de voorganger van de Europa League.

Vijfde Nederlander

De Jong is pas de vijfde Nederlander die deze eeuw wist te scoren in een finale van een Europees toernooi en de eerste na Pierre van Hooijdonk die twee keer scoorde in de finale van de UEFA Cup/Europa League. Die maakte twee doelpunten in 2002 in de finale tegen Borussia Dortmund namens Feyenoord. De andere drie doelpuntenmakers zijn Jordi Cruijff (Alaves), Dirk Kuijt (Liverpool) en Arjen Robben (Bayern München).