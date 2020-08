Muziekliefhebbers opgelet: Stiftfestival gaat in aangepaste vorm van start

De meeste evenementen worden afgelast, maar de organisatie van het Stiftfestival zette alles op alles om het klassieke muziekfestijn door te laten gaan. En dat is ze gelukt: morgen gaat het Stiftfestival van start met een concert met publiek in De Stiftskerk in Weerselo.

Voor het zevendaagse festival strijken musici vanuit allerlei verschillende landen neer in Twente om daar op te treden. Zo worden er concerten gegeven in onder andere de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal en landgoed Het Hakenberg in Beuningen.

Aanpassingen

Ondanks de coronamaatregelen wilde voorzitter Patrice van Riemsdijk dat het festival door zou gaan. "In mei hadden we een livestream georganiseerd. Dat was zo geweldig. We besloten dat we, hoe dan ook, livemuziek wilden laten horen."

Toen de maatregelen werden versoepeld, was voor de organisatie de kogel door de kerk: het festival ging door in aangepaste vorm. Zo mogen er minder mensen komen kijken bij concerten, moet er anderhalvemeter afstand worden gehouden, zijn er geen pauzes tijdens optredens en begeleiden vrijwilligers alle bezoekers naar hun plaats.

Livestream

Ook zijn veel concerten via een livestream te volgen. En daar is voorzitter Van Riemsdijk erg blij mee. "We maken van een nood een deugd: door die livestreams bereiken we hopelijk een groter publiek."

Zondag om twaalf uur is het eerste concert en om half acht 's avonds wordt het festival officieel geopend in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Het slotconcert vindt volgende week zaterdag plaats bij kasteel en landgoed Twickel.