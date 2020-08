Heracles Almelo onderuit bij De Graafschap

Heracles Almelo heeft het duel bij De Graafschap in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. in Doetinchem werd het 1-0.

Heracles begon met vier nieuwkomers aan het duel. Noah Fadiga, Marco Rente, Rai Vloet en Luca de la Torre stonden aan de aftrap. Michael Brouwer verdedigde het doel.

Na een kwartier kwam de thuisploeg op voorsprong door een treffer van Ralf Seuntjens. Twee minuten later had voormalig Heraclied Daryl van Mieghem er al 2-0 van kunnen maken, maar Brouwer bracht redding voor Heracles. Het bleef in de eerste helft bij die 1-0. In de rust voerde Frank Wormuth drie wissels door. Rohat Agca, Mats Knoester en Delano Burgzorg vervingen Orestis Kiomourtzoglou, Robin Pröpper en Mohamed Amissi. Twintig minuten voor het einde was er opnieuw een reeks wissels.

Op het veld gebeurde er niet veel meer en dus ging de zege naar de thuisploeg. Het was na Groningen en PEC Zwolle alweer de derde nederlaag in de voorbereiding. Go Ahead Eagles en FC Emmen werden wel versgalen.

Voorbereiding Heracles

Voor Heracles was het dus de vijfde oefenwedstrijd in de voorbereiding. Telstar en Volendam zijn hierna nog tegenstanders van de Almeloërs. De ploeg begint op 13 september met een thuisduel tegen ADO Den Haag aan de Eredivisie. Bekijk hier het volledige overzicht van de voorbereiding van de Overijsselse clubs in het betaald voetbal.