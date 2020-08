Kamper derby tussen DOS en Go Ahead en TVC tegen Stevo in eerste ronde competitie

De KNVB heeft de speelschema's van de 1e tot en met de 5e klasse in het amateurvoetbal vandaag bekendgemaakt. In de eerste speelronde staan er direct al enkele fraaie affiches op het programma.

Zo staan op zaterdag in de 1e klasse D Oost DOS Kampen en Go Ahead Kampen tegenover elkaar en ook op zondag is er ook een derby in de 1e klasse. Daar strijden TVC'28 en Stevo tegen elkaar in de 1e klasse E Oost.

Uitslagenservice

De volledige schema's van alle klassen zijn terug te vinden in onze uitslagenservice. Klik linksboven op amateurvoetbal, dan de juiste dag en daarna is per klasse het volledige schema te zien door op de pijltjes naast het weeknummer te klikken. Als u op een club klikt krijgt u het volledige schema van alleen die club te zien.