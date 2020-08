Rohda wint van Excelsior'31 en Genemuiden, Staphorst onderuit, HHC langs HSC en zege DETO

Rohda wint toernooi van Excelsior en Genemuiden

Eersteklasser Rohda Raalte heeft vanmiddag in Genemuiden een minitoernooi met Excelsior'31 uit de derde divisie en SC Genemuiden uit de hoofdklasse gewonnen. In het eerste duel won eersteklasser Rohda Raalte met 2-0 van Excelsior'31 uit de derde divisie. Deniz Sahbaz en Kevin Peppels maakten in de eerste helft de doelpunten. In het tweede duel was Genemuiden ook te sterk voor de ploeg uit Rijssen. Ingmar Lassche zorgde voor de 1-0 eindstand. En dus moest de derde en laatste wedstrijd beslissen wie het toernooi ging winnen. Rohda Raalte won die wedstrijd met 1-0 van Genemuiden door een treffer van Niels Klink en dus ging de winst naar die ploeg.

Staphorst onderuit bij Be Quick

Staphorst verloor op bezoek in Haren bij hoofdklasser Be Quick 1887. Na elf minuten was het al raak voor de thuisploeg. Nagesh Amatsaleh scoorde met een fraaie lob. Be Quick kreeg goede kansen op meer, maar Staphorst wist in de eerste helft de schade te beperken. In de slotfase maakte Stan Haanstra gelijk namens Staphorst, maar in blessuretijd zorgde Rick Hovinga alsnog voor de zege voor Be Quick.

DETO wint in slotfase ruim

Hoofdklasser DETO won in eigen huis met ruime cijfers van tweedeklasser Hulzense Boys. In een weinig verheffende eerste helft waren er enkele kansen voor beide ploegen, maar ze scoorden niet. Na rust was Kai Wesselink dichtbij, maar raakte de lat. Een kwartier voor het einde was het Hulzense Boys dat op voorsprong kwam door een kopbal uit een vrije trap. Twee minuten later maakte Ferdi ter Avest echter op fraaie wijze alweer gelijk. In de slotfase zorgden Xaver Slot en twee keer Maarten Jansen voor een ruime zege: 4-1.

HHC simpel langs HSC'21

Tweede divisionist HHC Hardenberg won met ruime cijfers bij HSC'21, dat een niveau lager speelt. In Haaksbergen werd het 0-5. Bij rust was het al 0-3 door doelpunten van Matthijs Hardijk, Tim Siekman en Rob van der Leij. Na rust kwamen er dus nog twee treffers bij voor de gasten uit Hardenberg. Rick Hemmink scoorde en Van der Leij maakte zijn tweede.

HHC won ruim bij HSC'21 (foto: Orange Pictures)

Berkum

Zaterdaghoofdklasser Berkum won in Steenwijk van zondaghoofdklasser Alcides.