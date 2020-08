FC Twente boekt in eigen Grolsch Veste oefenzege op Go Ahead Eagles

Daardoor blijven de Enschedeërs ongeslagen in de voorbereiding en leed Go Ahead de derde oefennederlaag op rij. Toch deden de gasten uit Deventer in de eerste helft niets onder voor Twente. Al in de eerste minuut kreeg Berden een goede kans op de 0-1, maar zijn inzet met de punt van de schoen verdween naast het doel van De Lange. Ook Corboz dook na een kwartier op in kansrijke positie, maar maakte de verkeerde keuze door opzij te leggen in plaats van te schieten.

Fraaie openingstreffer Bosch

Toch was het FC Twente dat op voorsprong kwam. Op aangeven van Rots stoomde Bosch na een half uur op en met een verwoestende pegel in de bovenhoek bracht hij de thuisploeg op 1-0.

Go Ahead slordig in eindfase

Ook na rust startte Go Ahead voortvarend. Op een schietkans van Rabillard na leverde dat echter geen grote kansen op. Dat kwam met name doordat de beslissende pass van de bezoekers veelal uitbleef. In het vervolg wisselde Twente-trainer Jans er lustig op los en met die frisse krachten in het veld werd de marge vlak voor tijd nog verdubbeld. Van Leeuwen schoot via doelman Gorter op de paal en in de rebound was invaller Seppenwoolde er als de kippen bij om de 2-0 binnen te tikken. Daar bleef het bij in Enschede.