Homo's in elkaar geslagen in centrum van Hengelo: 'Laffe honden!'

Twee jonge homo's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen in het centrum van Hengelo. Een groep van ongeveer vijf jongeren ging los op het tweetal. De politie is een onderzoek gestart.

De moeder van een van de slachtoffers is woedend. Op Facebook schrijft ze: "Jullie laffe honden waar halen jullie het gore lef vandaan om mijn zoon in elkaar te slaan".



In de nacht van vrijdag op zaterdag fietste haar zoon samen met een vriend vanuit het centrum van Hengelo naar huis. Rond kwart over vier haalde een groep van vijf of zes jongens, op fietsen en een scooter, hen in. Ze scholden het tweetal uit voor homo, reden in eerste instantie door, maar stapten even verderop van hun voertuigen.

Klappen

De groep wachtte de slachtoffers op en begon op een van hen in te slaan. Toen het andere slachtoffer wilde ingrijpen, kreeg ook hij klappen. De daders zijn er vervolgens vandoor gegaan. De politie gaat camerabeelden bekijken om te zien of het incident op beeld is vastgelegd.