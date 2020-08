Dronken vrouw bespuugt en bijt agente bij aanhouding in Almelo

Een 33-jarige vrouw uit Almelo is gisteren aan de Tijhofslaan in haar woonplaats aangehouden omdat ze geweld gebruikte tegen de politie. Ze spuugde richting de politie en beet een agente langdurig in haar arm. Het incident gebeurde rond 17 uur, de vrouw was dronken.

De politie kwam poolshoogte nemen aan de Tijhofslaan na een melding over een conflict tussen een man en een vrouw. Eenmaal in de straat bleek de 33-jarige stomdronken in een auto te zitten. Een familielid probeerde de vrouw uit de auto te halen en naar huis te krijgen, maar op het moment dat de agenten daarbij wilden assisteren ontstak de vrouw in woede.

Vrouw bleef zich misdragen

De vrouw werd agressief en probeerde het vuurwapen van een van de agenten te pakken. Daarna spuugde ze richting de agenten en zette ze vervolgens haar tanden in de arm van de agente. Met de nodige moeite werd de vrouw daarop in de boeien geslagen en ook onderweg naar het arrestantencentrum bleef ze zich misdragen.

In de auto deed ze beledigende en discriminerende uitspraken en in het arrestantencentrum kon ze met moeite in een cel worden gezet. Eenmaal nuchter zal de vrouw worden geconfronteerd met onder meer een aangifte van mishandeling. Er is een proces verbaal opgemaakt tegen de Almelose.