Burgerbelangen Enschede vraagt na dodelijk ongeluk aandacht voor veiligheid Oldenzaalsestraat

Het dodelijk verkeersongeluk op de Oldenzaalsestraat afgelopen nacht roept in de Enschedese gemeentepolitiek vragen op over de veiligheid op de heringerichte weg. Volgens Burgerbelangen Enschede (BBE) nodigt de weg tussen De Klomp en de Hoge Bothofstraat uit tot hard rijden.

De partij stelt er vandaag meteen schriftelijke vragen over aan burgemeester en wethouders. In april en mei werden volgens de fractie al meldingen gedaan over hard rijden op de vernieuwde Oldenzaalsestraat. BBE vroeg er toen aandacht voor, maar kreeg van de wethouder te horen dat er geen meldingen bij de politie bekend zijn dat daar vaak te hard wordt gereden.

Roep om snelheidscontroles

In afwachting van het onderzoek naar het noodlottige ongeluk van afgelopen nacht wil de partij weten wat er met de meldingen van afgelopen april en mei is gedaan en of er maatregelen worden genomen op de weg. Ook wil de fractie dat de wethouder "een klemmend verzoek richting de politie" doet om in de avonduren op het weggedeelte snelheidscontroles te houden "om zogenoemde straatraces te voorkomen."

Oorzaak nog niet bekend

Of hard rijden ook een bepalende rol speelde bij het ongeluk waarbij twee mannen overleden en een man en een vrouw gewond raakten, is niet bekend. Duidelijkheid over de toedracht is er nog niet; de afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie (VOA) is nog volop bezig met het onderzoek. Volgens een woordvoerder van de politie kan het nog wel even duren voordat daar meer over bekend is.