Ook leerling van Twents Carmel College in Oldenzaal besmet met coronavirus

Bij een leerling van het Twents Carmel College in Oldenzaal is het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een leerling van de locatie Lyceumstraat. Dat meldt de school in een brief aan de ouders. De besmette leerling blijft tien dagen thuis in quarantaine. Eerder werd al bekend dat een leerling van een middelbare school in Almelo besmet is geraakt met het coronavirus.

De GGD heeft ook op de Oldenzaalse school een contactonderzoek uitgevoerd om uit te zoeken met wie de besmette leerling in contact is geweest. De GGD bepaalt of en welke personen verder onderzocht gaan worden. Zij hebben hierover bericht ontvangen van de GGD en verblijven nu in thuisquarantaine.

Geen bericht

Leerlingen die geen bericht hebben gekregen, mogen gewoon naar school. In de brief aan de ouders benadrukt de school dat kinderen die niet ziek zijn, naar school moeten. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt.

Het is niet bekend hoe het met de zieke leerling gaat. In verband met privacywetgeving kan de school geen mededelingen doen over persoonlijke gegevens en omstandigheden van de besmette leerling.

Almelo

Op Het Erasmus, een middelbare school in Almelo, is ook een scholier besmet met het coronavirus. Het gaat om een scholier die afgelopen week nog op school is geweest. Leerlingen die nauw contact met hem hebben gehad, blijven net als de scholier tien dagen thuis in quarantaine.