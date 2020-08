'Tachtig procent van Overijsselse bedrijven laat verlichting 's nachts onnodig aan'

Enkele bedrijven in Hengelo die door de NMF's zijn gefotografeerd (Foto: De Natuur- en Milieufederaties)

Vier op de vijf Overijsselse bedrijven laten de verlichting 's nachts onnodig aan. Dat zeggen de Natuur- en Milieufederaties (NMF's) die in het kader van de Nacht van de Nacht-campagne de afgelopen weken 's nachts ruim 1300 bedrijven in Nederland hebben gefotografeerd. Overijssel zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 72 procent.

De NMF's fotografeerden in Deventer, Hengelo en Zwolle in totaal 157 bedrijven. Bij 36 procent van die bedrijven brandde de binnenverlichting; bij 38 procent stond de buitenverlichting aan. Meer dan een kwart van de bedrijven had zowel binnen als buiten verlichting branden.

Inbrekers weren

De meest genoemde reden voor bedrijven om de lichten de hele nacht te laten branden, is volgens de natuur- en milieuorganisatie de veiligheid, om inbraak tegen te gaan. "In de praktijk blijkt dat inbrekers juist licht nodig hebben bij het inbreken", zeggen de NMF's. "Daarom adviseren we sensoren te gebruiken, die pas aangaan op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd."

"Een onverlicht gebouw, waar bij onraad het licht plotseling aanspringt door een bewegingsdetector, trekt meer aandacht dan een gebouw waar continue de verlichting aan staat."

'Mooiere sterrenhemel'

Bedrijven verspillen volgens de NMF's met onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks zo’n 536 miljoen kWh, dat gelijkstaat aan het stroomverbruik van 150.000 huishoudens. De komende weken stuurt de stichting de bedrijven die zijn gefotografeerd een foto van hun verlichte panden. Ook ontvangen deze bedrijven aanbevelingen om het pand duurzamer en veilig te verlichten.

Annie van der Plas, directeur van de NMF’s: "Dat doen we samen met Jacco Vonhof van MKB Nederland. Het bespaart geld, energie en zorgt voor een mooiere sterrenhemel in Nederland. Het is daarnaast ook beter voor (nacht)dieren en de gezondheid van mensen."



Regionale verschillen

Er zaten overigens flinke regionale verschillen in het aantal bedrijven dat de afgelopen maanden 's nachts de verlichting had branden.

In Noord-Holland was dat aantal het hoogst met 88 procent van de bedrijven. In Brabant had slechts de helft van de bedrijven de verlichting 's nachts branden.