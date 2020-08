Raadsleden willen in nieuwe coronawet meer invloed op Veiligheidsregio

Wie controleert de Veiligheidsregio? Een vraag die speelt nu corona vooralsnog een blijvertje is en raadsleden zien dat hun invloed op wat de Veiligheidsregio doet minimaal is. Raadsleden in Overijssel zijn kritisch, blijkt uit een rondgang. Sommige vinden zelfs dat de democratie wordt aangetast. Meer invloed zou moeten worden vastgelegd in de nieuwe coronawet.

De Veiligheidsregio, in Overijssel heb je er twee, Veiligheidsregio Twente en Veiligheidsregio IJsselland. In normale, pre-coronatijden worden deze bestuurslagen ingezet bij calamiteiten en crises, bijvoorbeeld bij een grote brand, een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd of een ramp, zoals de Enschedese vuurwerkramp.

Meer macht

Maar door de aanhoudende corona-epidemie is de Veiligheidsregio steeds vaker bepalend. Helemaal nu door de nieuwe coronawet de Veiligheidsregio nog meer te zeggen krijgt in plaats van simpelweg regels uit Den Haag uit te voeren. Of het nou gaat om de sluiting van een supermarkt zoals in Noord-Deurningen, het invoeren van een mondkapjesplicht of het aanpassen van de sluitingstijden van horecazaken.

Raadsleden hebben over al die keuzes nu maar weinig te zeggen. De Veiligheidsregio hoeft vooraf niets te overleggen. Bijvoorbeeld in Hengelo. Onno Fiechter, VVD-raadslid in Hengelo: "Zo besloot de Veiligheidsregio op een gegeven moment dat alle markten dicht moesten, vanwege de veiligheid en 1,5 meter afstand. Maar dan wil je juist als gemeente maatwerk kunnen leveren. Hier in Hengelo is meer ruimte om de markt neer te zetten, waardoor afstand houden wél kan."

Willekeur

Ook in Enschede speelt de problematiek. Fractievoorzitter Piet van Ek van de SP vindt het handelen van de Veiligheidsregio zelfs rieken naar willekeur. "Neem die campings die onmogelijk hard zijn aangepakt en in andere regio's waar corona welig tierde niet. Of neem die supermarktondernemer in Noord-Deurningen waar ze bovenop zaten, terwijl een carmeeting in Enschede waar duizend man op afkomt dan weer niet door de Veiligheidsregio wordt aangepakt. Het lijkt op willekeur."

Er zijn ook positieve geluiden te horen. Van Gerdien Rots bijvoorbeeld, zij is raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Zwolle. Over de rol van burgemeester én voorzitter van de Veiligheidsregio Peter Snijders is ze erg tevreden. "Wij worden heel goed geïnformeerd, er is ook groot vertrouwen." Maar ook Rots wil graag meer invloed: "Natuurlijk is het goed dat in een crisissituatie wij een stapje achteruit doen. Maar deze huidige fase vraagt om een andere aanpak."

Eenzijdig

Fiechter vindt ook dat de Veiligheidsregio goed werk verricht, maar alleen naar één belang kijkt. "Zij richten zich op veiligheid. Terwijl wij als raadsleden ook kijken naar bijvoorbeeld het economisch en maatschappelijk belang." Ook Gerdien Rots ziet andere belangen: "Ik vind bijvoorbeeld dat er meer gestuurd moet worden op een algehele goede gezondheid, niet alleen op het voorkomen van besmettingen."

Ook twijfelt Rots of het in Zwolle wel een goed idee was dat de wijkteams afgelopen voorjaar gesloten werden, net zoals de dagbesteding voor kwetsbare inwoners. "Doe je daar niet meer kwaad mee dan goed?" In de toekomst zou ze daar als raadslid graag meer invloed op willen hebben. Hoe die invloed eruit moet zien is bij alle raadsleden nog onduidelijk. "Maar ja", legt Fiechter uit: "Dit is ook een ongekende situatie."

Tweede Kamer

Of raadsleden meer invloed krijgen is de vraag. Namens raadsleden in Nederland heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) een reactie gegeven op de nieuwe coronawet, die binnenkort wordt besproken in de Tweede Kamer. Minister De Jonge heeft al aangegeven dat meer invloed voor raadsleden wat hem betreft niet nodig is.

Fractievoorzitter Van Ek in Enschede heeft er geen goed woord voor over: "Je hebt vooraf niets te vertellen, over het hele beleid niet. Je kunt eigenlijk alleen maar een beetje ja-knikken en dat was het wel. Ik durf het wel te zeggen, dit is de democratie buitenspel zetten."