Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van talkshow Op1

Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van de talkshow Op1. Dat heeft hij gezegd in zijn podcast, de Zelfspodcast . "Ik werd in december gevraagd, toen vond ik het al een ingewikkeld verhaal."

De in Diepeneim opgegroeide Schimmelpenninck combineert zijn werk als talkshowhost onder meer met het hoofdredacteurschap van zakenblad Quote. In de podcast vertelt Schimmelpenninck over zijn twijfels. "Ik doe heel veel, eigenlijk te veel en ik dacht: hoe kan ik dat combineren? Al die verschillende rollen. Dat wordt ingewikkeld."

Schimmelpenninck vindt dat hij zich 'erin heeft laten lullen'. Hij begon in januari aan de klus met het idee dat het voor drie maanden zou zijn. "Het was echt een experiment en toen kwam in maart natuurlijk corona opzetten en toen gingen die kijkcijfers door het dak."

Ondanks dat succes bleven de twijfels bij Schimmelpenninck. "Het heeft nooit honderd procent als mijn rol gevoeld. Ik vind presenteren echt wel leuk en je heb ook wel eens een leuk gesprek, maar je rol als presentator is ook heel beperkt. Je kan alleen maar ja knikken en empathisch meedoen."

In het voorjaar bedacht Schimmelpenninck dat het hem te veel tijd kostte en ook te veel stress. Daarnaast was het fysiek zwaar vanwege het late tijdstip waarop het programma werd uitgezonden. "Het is extreem intensief."