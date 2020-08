Eerste containers met hulpgoederen van veteraan Bert Kleine Schaars uit Deventer gaan morgen naar Libanon

Afgelopen maart was Bert Kleine Schaars (zittend uiterst links) nog in Beiroet (Foto: Bert Kleine Schaars)

Kleine Schaars is met zijn actie 'Veteranen steunen Beiroet' de samenwerking aangegaan met Containers of Love, een actie van een Libanese vrouw uit Roermond. Het doel is zoveel mogelijk bruikbare spullen in te zamelen voor de inwoners van de Libanese hoofdstad.

Loods ontploft

In de haven van de stad ontplofte op 4 augustus een loods waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. Een enorm gebied is totaal verwoest, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de tweehonderd en er vielen zeker 6.000 gewonden. Zo'n 300.000 mensen zijn dakloos.

Via de actie 'Veteranen steunen Beiroet' haalde Kleine Schaars de afgelopen twee weken al bijna 13.000 euro op. Ook zijn er grote partijen kleding gedoneerd en andere hulpgoederen ingezameld. "Het is echt een knaller aan het worden", zegt Kleine Schaars blij.

Complete heren- en damescollectie

"We hebben nu zes zeecontainers vol. Denk aan voedselpakketten en dekens, maar er is ook een volledige heren- en damescollectie van twee verschillende kledingwinkels gedoneerd."

"Die winkels zijn in de crisis gestopt. Allemaal nieuwe kleding die ze ons hebben aangeboden. Daarnaast zijn de containers ook gevuld met heel veel medische artikelen van ziekenhuizen."

'Geen corruptie'

De veteranenactie en Containers of Love staan los van de actie van Giro 555. De veteranen vrezen dat er bij Giro 555 te veel geld blijft hangen bij corrupte organisaties in het zwaar getroffen land. "Elke euro gaat er bij ons daadwerkelijk heen", verzekert Kleine Schaars. "Alles is te volgen en te zien. We registreren alles en houden ook alles bij."

"We staan in contact met Nederlanders die wonen en werken in Beiroet. Daar zijn mensen bij van Artsen zonder Grenzen en andere stichtingen die daar permanent zijn. Met hen gaan we overleggen hoe we het geld het beste op de goede plek kunnen krijgen."