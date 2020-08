Heeft Aloys uit Holten dé manier gevonden om ruimtes goed en snel te ventileren?

Meulenbroek mengt zich daarmee in de ventilatiediscussie, waar landelijk ingenieurs, bedrijven en ook wetenschappers vaak verschillende meningen over hebben. Want hoe kun je gebouwen het beste ventileren? Met een mechanische ventilatie of vooral ramen en deuren tegen elkaar open zetten?

Demonstratie

In Holten demonstreert Meulenbroek zijn techniek. Eerst laat hij zien hoe het niet moet. Met een bijenpijp zet hij een oude keuken, met nauwelijks ventilatie, vol rook.



"Je ziet nu dat de rook echt blijft hangen in een hoek bovenin de ruimte", vertelt Meulenbroek. "Langzaam zal de rook wel verdwijnen, maar het gaat heel langzaam. Dit zou je ook zo kunnen zien met virusdeeltjes. De virussen hopen zich bovenin de ruimte op en blijven lang hangen."

In een oude keuken met slechte ventilatie blijft de rook hangen (Foto: RTV Oost)

Daarna neemt hij ons mee naar zijn ecohuis op het erf, dat hij zelf heeft ontworpen. In het huis, met een halfrond grasdak, heeft hij onderin een ventilatiekoker gemaakt van de ene naar de andere gevel. De verse lucht wordt binnen opgewarmd en stijgt op. Op het hoogste punt van het halfronde dak zit een venturi-opening, waardoor de lucht altijd wordt afgezogen, hoe de wind ook staat.

Virusdeeltjes verdwijnen daardoor sneller naar buiten, zo beweert Meulenbroek. Om dat te bewijzen, zet hij ook deze ruimte met een bijenpijp vol rook. "Je ziet dat de rook nu veel sneller weg is."

Dat de ventilatie in zijn ecohuis veel beter is dan in zijn woonboerderij, merkte hij al eerder. "We zaten hier een keer tijdens hoornblazen met veertig of vijftig man in de ruimte. Dat was totaal niet benauwd, en dat zet je aan het denken. Een ander voorbeeld, ik had een tijd last van een griep die maar niet over ging. Toen ben ik niet in de boerderij maar hier gaan slapen, en de volgende dag stond ik alweer op het dak van dit huis. Zo ga je zoeken waar het door komt. We zagen bijvoorbeeld ook dat een pot narcissen hier veel langer bloeide dan binnen in de oude boerderij, en ze bloeiden hier zelfs nog een tweede keer."

Het ecohuis van Aloys Meulenbroek in Holten (Foto: RTV Oost)

Is de manier van ventileren in zijn ecohuis dan overal toepasbaar? "Nee, dat denk ik niet", zegt Meulenkamp eerlijk. "Maar het geeft wel heel veel inzicht. Bijvoorbeeld hoe je met ventilatie om kunt gaan. Ik kan me voorstellen, als je een vierkante doos hebt zoals een klaslokaal, dat je boven in de hoeken aan beide kanten roosters maakt. Dan zuig je telkens bovenin de ruimte lucht af, waar de wind ook vandaan komt. Dat soort dingen zou ik eens proberen. Het brengt verbetering aan, en misschien is dat genoeg. Je kunt het makkelijk zelf bekijken. Koop een bijenpijp en je ziet hoe de rook wordt afgezogen."