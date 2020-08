Carmel College niet van slag na besmetting: "We zijn voorbereid en willen transparantie"

Naast het Carmel College in Oldenzaal is er ook een besmetting vastgesteld bij een leerling van Het Erasmus, een middelbare school in Almelo. "Maar misschien zijn er in Overijssel wel meer besmettingen onder leerlingen", vervolgt Van Haren. "Wij kiezen er voor om dit naar buiten te brengen, maar wellicht doen andere scholen dat niet."

Transparantie

Want die transparantie moet rust brengen, stelt Van Haren. "Dat is beter dan dat achteraf blijkt dat er besmettingen zijn. Toen we hoorden van deze besmetting, hebben we contact met de GGD gehad. Zij bepalen welke andere leerlingen ook in quarantaine moeten."

De betreffende leerling met corona zit in quarantaine, maar directeur Van Haren wil niet zeggen of zijn klasgenoten dat ook zitten. "De GGD kijkt tijdens het contactonderzoek met welke leerlingen de besmette leerlingen veel contact heeft gehad en geeft hen het advies in quarantaine te gaan. Dat kunnen klasgenoten zijn, maar ook vrienden of vriendinnen uit andere klassen."

Geen 'paniekerige' telefoontjes

Verontrustende reacties heeft de directeur nog niet gehad. "Leerlingen en ouders gaan er goed mee om. Ik heb geen paniekerige telefoontjes gehad. Uiteraard zijn er leerlingen die praktische vragen hebben. Of een toets doorgaat, bijvoorbeeld."

De kans dat het bij deze ene besmetting zal blijven is klein, met een mogelijke tweede besmettingsgolf op komst. "Daar zijn wij goed op voorbereid. We hebben verschillende scenario's klaarliggen. Dat gaat van één besmetting tot een volledige sluiting van de school."

Scenario

Ook het scenario van het afgelopen half jaar, les met halve klassen, behoort tot de mogelijkheden. "Maar dan moeten we echt geen andere keuze hebben. Dat scenario is verre van ideaal. Maar als het moet, hebben we geen keus."

Hoe het met de besmette leerling gaat, kan directeur Van Haren niet zeggen. "We gaan niet in op individuele gevallen."