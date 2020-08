Go Ahead Eagles huurt aanvallende middenvelder Erkan Eyibil van FSV Mainz

De 19-jarige Eyibil beschikt ook over een Duits paspoort, maar is jeugdinternational voor Duitsland. Hij doorliep de hele jeugdopleiding van Mainz.

Graag hebben

Kees van Wonderen zag hem spelen tijdens een jeugdinterland met Oranje onder 17 in 2018. "Het is voor een voetballer belangrijk om het gevoel te hebben dat een trainer je graag wil hebben. Dat gevoel kreeg ik bij Kees van Wonderen. Na mooie jaren in de Onder-19 van Mainz ben ik blij dat ik mezelf op een volwassener en hoger niveau verder kan ontwikkelen. Go Ahead Eagles is een goede stap voor me."

Verder ontwikkelen

"Erkan is een talentvolle, linksbenige speler met creativiteit", zegt technisch manager Paul Bosvelt over de nieuwste aanwinst. "Het feit dat hij al jarenlang deel uitmaakt van de vertegenwoordigende Duitse jeugdelftallen zegt wel iets over zijn kwaliteiten. Bij Go Ahead Eagles willen we hem het podium bieden om zich als voetballer nog verder te ontwikkelen."

Bosvelt en Eyibil (foto: Erik Pasman)

Verschil maken

Eyibil weet ongeveer wat hij kan verwachten in Deventer: "Ik heb op internet wat onderzoek gedaan naar Go Ahead Eagles en zag dat er normaal gesproken bijna tienduizend fans in het stadion zitten en voor een enorm lawaai zorgen. Bij Go Ahead Eagles wil ik graag op basis van mijn techniek en spelinzicht het verschil maken voor het team. Net als elke 'tien' leef ik voor goals en assists."