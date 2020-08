Wat vind jij: Jongeren en ouderen scheiden met aparte winkeltijden en dienstregelingen is een goed idee

Vooral in regio's waar de meeste besmettingen zijn. Tegen EenVandaag zegt gezondheidseconoom Xander Koolman dat zo'n situatie niet ondenkbaar is als het ons niet lukt om grip op het virus te krijgen. Volgens hem is het voor zowel de volksgezondheid als de economie het best om het virus zo goed mogelijk terug te dringen, in plaats van vrij spel te geven.

Toch moet er voor deze beslissingen wel genoeg draagvlak zijn vanuit de bevolking en de politiek. Als dat niet zo is, moet er duidelijk beleid worden geformuleerd om ouderen en kwetsbaren af te schermen voor de gevaren van het virus. "Nu het aantal besmettingen opnieuw oploopt, is het echt nodig om hierover na te denken."

Wat vind jij? Is het een goed idee om jongeren en kwetsbaren te scheiden in bijvoorbeeld de winkel of het openbaar vervoer? Stem, en praat met ons mee!