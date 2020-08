PEC Zwolle klopt ook FC Emmen

Reza Ghoochannejhad werd een kwartier voor tijd de matchwinner. De spits uit Iran volleerde een fraaie voorzet van Kenneth Paal achter doelman Telgenkamp.

Verdiende zege

De zege voor PEC Zwolle was verdiend, want na rust waren de beste mogelijkheden voor de ploeg van trainer John Stegeman. De grootste kans was voor Jesper Drost, die - ook al - op aangeven van Paal vrij voor Dennis Telgenkamp werd gezet, maar de doelman uit Wierden redde toen knap.

Uit de hoekschop die volgde kreeg Ghoochannejhad een aardige schietkans, maar Telgenkamp reageerde opnieuw attent. In de slotfase was er nog een mogelijkheid voor invaller Mike van Duinen, maar ook hij kreeg de bal niet langs de doelman van Emmen.



De tweede helft was daarmee wat leuker dan het eerste bedrijf, toen beide ploegen niet of nauwelijks gevaarlijk werden.

Weer "de nul" tegen eredivisieclub

Voor PEC Zwolle is het al de vierde zege tegen een eredivisieclub tijdens deze voorbereiding. Eerder werden AZ, Heracles Almelo en FC Groningen al verslagen. In al die duels hield PEC Zwolle de nul. Tegen eerstedivisionist Cambuur en Team VVCS (een gelegenheids team van werkloze voetballers) werd wel verloren. De volgende oefenwedstrijd van PEC Zwolle staat gepland op zaterdag 5 september. SC Heerenveen is dan de tegenstander.