Strafzaak Almelose 'martelzaak' onderbroken, advocaat legt verdediging neer

De marathonzitting van de Almelose 'martelzaak' is aan het eind van de dag bruusk onderbroken. De zitting kreeg een onverwachte wending toen de Utrechtse advocaat Moszkowicz om vijf uur 's middags zijn toga uit trok en liet weten niet verder te willen gaan in de strafzaak waarin zijn twee cliënten, beide mannen van 34 jaar uit Almelo, terecht stonden.

De twee Almeloërs worden er samen met een 27-jarige plaatsgenoot van verdacht dat ze vorig jaar mei een man uit Den Haag martelden in een woning aan de Pijlkruidstraat in Almelo. Volgens het slachtoffer was hij met een smoes naar de woning gelokt waar hij uiteindelijk gemarteld werd. Bij de martelingen zouden ook meerdere tatoeages op zijn handen en tenen zijn aangebracht.



De strafzaak verliep vandaag met horten en stoten. Zo wraakte Moszkowicz aan het eind van de ochtend de rechtbank. De advocaat vond dat de rechters hem onterecht tegenhielden in het horen van getuigen. Moszkowicz kreeg in de loop van de middag echter ongelijk van de wrakingskamer waarna de rechtszaak weer verder ging.

Dossier

Tijdens de uiteindelijk korte inhoudelijke behandeling werd het dossier voorgehouden. Daaruit werd duidelijk dat er meerdere aanwijzingen zijn die het verhaal van de Hagenees onderschrijven. Onderzoek in de woning leverde aanwijzingen op dat er een grote plas bloed op de vloer had gelegen, een plas bloed die het slachtoffer zelf had moeten schoonmaken.



Ook vonden agenten in een kliko bij de woning restanten van een kapotte witte vaas, waarvan het slachtoffer zegt dat hij er mee geslagen was. Ook zijn kapotgeslagen telefoon lag in dezelfde vuilcontainer. Op een broek van een van de 34-jarige mannen werd DNA van het slachtoffer en de verdachte gevonden.

Eis tot schadevergoeding

De beiden Almeloërs beriepen zich op hun zwijgrecht. Toch wilden ze wel kwijt dat de Hagenees in hun ogen een grote leugenaar was die het op hun centen had voorzien. Het slachtoffer heeft ruim 10.000 euro schadevergoeding geëist.



Advocaat Moszkowicz besloot zijn verdediging neer te leggen nadat hij de rechters beschuldigde van een onzorgvuldige voorbereiding. Volgens hem maakten de rechters de ene na de andere fout, waardoor hij niet verder kon. Wanneer de strafzaak nu verder gaat is niet bekend.