CDA Overijssel bezorgd om voortbestaan evenementenbranche door coronacrisis

Het CDA wil dat provincie Overijssel en gemeente Zwolle alles in het werk gaan stellen om de evenementenbranche overeind te houden. Als gevolg van de coronacrisis kunnen evenementen dit jaar niet of nauwelijks doorgaan en dat gaat onherroepelijk tot faillissementen leiden. Met subsidies en financiële ondersteuningen kunnen bedrijven geholpen worden, maar dan moeten die regelingen er wel komen.

Ondernemers uit de evenementenbranche hebben twee weken geleden met hun actie Red Alert aandacht gevraagd voor hun nijpende situatie. Zij zetten daarbij verschillende gebouwen, waaronder het provinciehuis in Zwolle, in rood licht. CDA Overijssel en CDA Zwolle spraken afgelopen week met ondernemers en toeleveranciers, maar ook met CDA-Kamerlid Hilde Palland-Mulder, over de problemen waarmee de evenementenbranche te maken heeft.

Het water staat de ondernemers in de evenementenbranche aan de lippen. Als gevolg van de coronacrisis zijn de inkomsten nihil, terwijl de kosten blijven aanhouden en medewerkers elders aan het werk gaan. Gevreesd wordt dat bij het aanhouden van de coronacrisis de evenementenbranche ter ziele gaat en er veel kennis en ervaring verloren gaat.



Task force

CDA Overijssel wil meer zicht krijgen op de gevolgen van de coronacrisis voor het provinciale evenementenbeleid en de werkgelegenheid. Daarom zijn vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. "Wij willen weten in hoeverre provinciale regelingen en subsidies bruikbaar zijn om de evenementenbranche overeind te houden. Ook willen we weten of deze regelingen en subsidies bekend zijn bij de branche. Mogelijk kan een task force van de provincie hierin helpen", zegt Statenlid Susan Faal-Takak.

Het CDA Zwolle vraagt het college van burgemeester en wethouders om inzichtelijk te maken hoe de evenementenbranche er lokaal voor staat. "In mei gaf het college aan dat het merendeel van de festivalorganisatoren vooralsnog over voldoende financiële middelen beschikte, maar dat de situatie na de zomer kritiek zou worden. Dus we willen graag weten hoe het er nu voor staat", aldus de raadsleden Margriet Boersma en Anneloes Krone.