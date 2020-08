Afvalondernemer uit Rouveen staat terecht voor aanval met snijbrander

Een langslepend conflict; dat ging vooraf aan wat er op 17 december afgelopen jaar gebeurde op een bedrijventerrein in Meppel. Afvalondernemer Albert T. uit Rouveen viel die dag een zakenrelatie aan met een snijbrander. Hij moet zich dinsdag bij de rechtbank in Assen verantwoorden voor poging tot doodslag.

De 50-jarige verdachte heeft het slachtoffer op het terrein aan de Hesselterlandweg wel geraakt met de snijbrander, maar hij had absoluut niet de bedoeling om de man te doden, betoogde T.'s advocaat Jori Schadd op de laatste tussentijdse zitting ruim twee maanden geleden. Het slachtoffer werd op zijn hoofd geraakt en in zijn hals, maar liep volgens Schadd alleen oppervlakkige verwondingen op.

Levensgevaarlijke aanval

Het ligt voor de hand dat het Openbaar Ministerie afgaat op de resultaten van een letselonderzoek van een GGD-arts. Die concludeerde dat de aanval met de thermische lans, zoals het gereedschap ook wel wordt genoemd, potentieel dodelijk had kunnen zijn.

T. gebruikte de snijbrander, omdat hij die dag in december het terrein op wilde. De afvalboer is de voormalige huurder van het terrein, dat door de gemeente Meppel nu aan Van Dijk Containers wordt verhuurd. De eigenaar van het containerbedrijf, met wie T. al langere tijd ruzie had, weigerde hem de toegang.

Dreigbrief

Het slachtoffer kreeg na T.'s arrestatie ook een dreigbrief van hem uit de gevangenis, meldde hij bij de politie. Maar de afvalondernemer benadrukte tijdens de vorige zitting dat de brief absoluut niet bedreigend bedoeld was. "Ik heb hem in overleg geschreven met een psycholoog en die heeft hem ook gelezen voor ik hem heb verstuurd", aldus T.

De ondernemer uit Rouveen is de laatste jaren niet bepaald positief in het nieuws geweest. In december 2017 woedde er dagenlang brand in een bult afval op zijn terrein in Stadskanaal. Zijn vestigingen in Staphorst en Meppel werden vorig jaar mei door de rechter in Overijssel failliet verklaard.

Kans op herhaling

T.'s advocaat bepleitte op de zitting in juni dat de rechtbank de afvalondernemer moest vrijlaten om de rest van zijn bedrijf te kunnen redden en er te kunnen zijn voor zijn gezin met vijf kinderen. De rechtbank vreesde dat het conflict met de eigenaar van het containerbedrijf dan weer zou kunnen oplaaien en bepaalde dat T. vast bleef zitten.

Dinsdag wordt de Overijsselaar door de rechtbank zelf verhoord over wat er volgens hem precies is gebeurd op 17 december. Ook komt het Openbaar Ministerie met een strafeis, waarna advocaat Schadd zijn pleidooi houdt voor de afvalondernemer.