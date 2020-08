Corona: ruim zestig procent minder toeristen in Overijssel

In het tweede kwartaal van dit jaar is het aantal toeristen in Overijssel flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In Overijssel ging het om een daling van 63,2 procent.

De flinke daling heeft logischerwijs te maken met het coronavirus. Hotels, huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties kenden in 2019 nog een recordjaar, maar kregen nu een flinke klap. In april 2020 kwam de sector zelfs bijna geheel tot stilstand met 95 procent minder gasten dan in april 2019.

Waar er in het tweede kwartaal van 2019 13,4 miljoen gasten in Nederland verbleven, waren dat er dit jaar bijna 3,8 miljoen. Dat betekent een daling van het aantal toeristen met 72 procent. De krimp was het grootst in Noord-Holland met 82,7 procent. In Friesland bleef de schade met 53,4 procent minder gasten relatief beperkt.