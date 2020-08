Jongerenwerker mist voldoening in z'n vak en wordt fulltime graffitiartiest

Jarenlang werkte hij met jongeren bij het Hengelose Skilzz, hield ze van de straat en begeleidde ze naar een betere toekomst. Maar door veranderende inzichten en vooral bezuinigingen in de jeugdzorg haalde de 47-jarige Haaksbergenaar steeds minder voldoening uit z'n werk.

Jongerenwerker Joris ten Vaarwerk gooit het roer om en richt zich volledig op graffiti (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Talentontwikkeling

Ten Vaarwerk groeide naar eigen zeggen op in het jongerencentrum en rolde zo het jongerenwerk in. "Ik geloof dat iedere jongere een talent heeft, maar het kost tijd om dat talent te vinden. Daarvoor moet je veel tijd met ze doorbrengen. Maar die tijd is er steeds minder, tijd kost namelijk geld. De focus is verschoven van individueel naar groepsgericht en er wordt steeds minder gefocust op talentontwikkeling."

Rode draad

Ten Vaarwerk kiest liever voor onzekerheid dan ongelukkig zijn in zijn werk. Die onzekerheid is echter relatief, want graffiti spuiten doet Ten Vaarwerk al z'n hele leven. "Ik ben niet bang voor de toekomst, ben ook niet bang aangelegd. Al jarenlang ben ik met graffiti bezig, van kinds af aan. Op jonge leeftijd maakte ik al schilderingen in opdracht. Dankzij graffiti heb ik al veel van de wereld gezien, graffiti is de rode draad in m'n leven."

Mr. Graffiti

Vanaf 1 september is Ten Vaarwerk als Mr. Graffiti fulltime beschikbaar voor graffiti-klussen. "Het maakt me niet uit of het een garagedeur, zijkant van een flatgebouw, een gymzaal of de binnenkant van een slaapkamer is. Mensen kunnen me bellen of mailen voor alles waar ze maar een verfje op willen."