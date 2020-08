Twents breidt dienstregeling uit per 30 augustus

De dienstregeling van de scholierenlijnen en enkele buslijnen die langs scholen rijden, wordt vanaf 30 augustus meer gespreid. Dat betekent dat de bussen, in tegenstelling tot de gebruikelijke dienstregeling, vaker buiten de spits starten met rijden. Dat is onder andere besloten na gesprekken die zijn gevoerd met diverse scholen.

De lesroosters van de scholen en de dienstregeling zijn op elkaar afgestemd ten behoeve van een betere spreiding van het aantal studenten in de bussen.

Voorlopig geen buurtbussen

Buurtbussen rijden voorlopig niet. In de buurtbussen is het houden van anderhalve meter afstand tussen reizigers en chauffeur niet of nauwelijks mogelijk. Daardoor kan Twents de gezondheid van chauffeurs en reizigers niet garanderen. Op landelijk niveau wordt er gekeken naar een geschikte oplossing om de buurtbussen coronaproof in te richten. Tot op heden is hier nog geen geschikte oplossing voor gevonden.

TNO heeft namens de gezamenlijke vervoerbedrijven onderzoek gedaan naar de veiligheid van plastic kuchschermen in bussen en trams. Het plaatsen van kuchschermen vormt voor buschauffeurs een beter alternatief dan een gesloten voordeur. Daarom zijn reizigers binnenkort weer via de voordeur welkom in de bussen van Twents.