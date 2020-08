Programma: Go Ahead Eagles begint aan KKD, amateurs in KNVB Beker en Onder 21 start aan seizoen

Betaald voetbal

Voor Go Ahead Eagles begint zondag het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Om 16.45 uur staat het duel bij FC Dordrecht op het programma voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen. Een samenvatting van de wedstrijd is zondag te zien in De Oosttribune en online. De clubs uit de eredivisie oefenen deze week nog. Zwolle won gisteren van Emmen, Heracles speelt vanavond tegen Telstar en FC Twente ontvangt morgenmiddag Team VVCS.

De nieuw in het leven geroepen Onder 21-competitie gaat komend weekend ook van start. FC Twente/Heracles zit in divisie 1 en begint met een duel bij Heerenveen. In divisie 2 ontvangt PEC Zwolle Roda JC. Divisie 3, met daarin Go Ahead Eagles, begint een week later.

Amateurvoetbal

Vier Overijsselse amateurclubs komen deze week in actie in de KNVB Beker. In de eerste kwalificatieronde staan Staphorst en HSC'21 uit de derde divisie zaterdag tegenover elkaar. Raymond Koning doet zaterdag radioverslag van dat duel op Radio Oost. Derde divisionist Excelsior'31 neemt het die middag op tegen eersteklasser Susteren en eersteklasser DOS Kampen krijgt EVV uit de derde divisie op bezoek.

Daarnaast wordt er vanavond en zaterdag nog volop geoefend. In het weekend van 5 en 6 september begint de competitie in de landelijke klassen. Bekijk hier het programma in de 2e divisie, 3e divisie zaterdag, zondag en de hoofdklasse B zaterdag.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers staan zaterdag in eigen huis tegenover koploper ROEF! in de Golden League. De Enschedese dames hebben een achterstand van acht punten, maar dat is een vertekend beeld want ze speelden twee dubbele duels (dus vier wedstrijden) minder en dus is het aantal verliespunten gelijk.