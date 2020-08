Conflict 'opstandeling' René Beunders en gemeente Enschede laait verder op

René Beunders is des duivels over een waarschuwingsbrief van de gemeente Enschede (Foto: RTV Oost)

De al ernstig bekoelde relatie tussen de gemeente Enschede en voorzitter René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede is gedaald tot onder het vriespunt. De reden is een waarschuwingsbrief waarin de gemeente aan Beunders meldt dat hij ambtenaren niet altijd met respect heeft behandeld door intimiderende insinuaties te uiten.

Als Beunders daar mee doorgaat, dan legt de gemeente hem een contactverbod op. Ook is de voorzitter van Sociaal Hart Enschede dan niet langer welkom in de gebouwen van de gemeente Enschede. De ambtenaren om wie het gaat zijn de onafhankelijke Klachtencommissaris en medewerkers van het gemeentelijke Klachtencommissariaat.

Forse kritiek

Al enige tijd hebben Beunders en anderen forse kritiek op de huidige Klachtencommissaris Ninke van der Kooy. Beunders: "Klachten worden niet of niet zorgvuldig onderzocht en termijnen worden ruim overschreden. Ook zet ze klachten door naar andere afdelingen binnen het gemeentehuis, waarbij ze de regie loslaat. Verder komen toegezegde onderzoeken naar sociale misstanden maar niet van de grond."

Volgens Beunders loopt de Klachtencommissaris aan de leiband van het college en is ze alles behalve een rots in de branding voor de inwoners van de stad.

Des duivels

Beunders is des duivels over de brief. "De gemeente Enschede lijkt na de uitzending Opstandelingen van BNNVARA een campagne te zijn gestart tegen mijn persoon. Eerst de aangifte smaad en laster en nu deze waarschuwingsbrief, terwijl beiden werkelijk op niets gebaseerd zijn. Alles is er blijkbaar op gericht mij als motor van Stichting Sociaal Hart tot stilstand te brengen."

Hij vervolgt: “Ik ervaar de aangifte en de waarschuwingsbrief als lafhartige methodes om mij monddood te maken. Twee mislukte intimidatiepogingen van het college. Ik vind het ook laf van burgemeester Onno van Veldhuizen, portefeuillehouder Klachtencommissariaat, dat hij niet in gaat op mijn verzoek om een gesprek van 'hoor en wederhoor'. Dat lijkt me wel zo redelijk."

De gemeente wil mij monddood maken René Beunders

De in zijn ogen onterechte waarschuwingsbrief zit Beunders zo hoog dat hij er een officiële klacht over indiende bij de Nationale Ombudsman. Een woordvoerder van de Ombudsman bevestigt dat de klacht onder de aandacht is gebracht van de onafhankelijke instantie waar burgers terecht kunnen als het misgaat tussen hen en de overheid.

'On speaking terms'

De gemeente Enschede reageert via een woordvoerder op het oplopende conflict. Deze vertelt dat niet de burgemeester, maar de gemeentesecretaris in gesprek wil met Beunders. Met als doel dat beide partijen weer 'on speaking terms' met elkaar komen.

De voorman van Sociaal Hart Enschede zegt dat hij de uitnodiging niet zonder meer accepteert. "Ik wil met iedereen het gesprek aangaan, maar hier is natuurlijk wel iets bijzonders aan de hand. De gemeente heeft aangifte tegen mij gedaan en ik tegen de gemeente. Dan kun je volgens mij niet zomaar met elkaar om tafel gaan zitten. Dat lijkt me niet zuiver."

Dat hij voorwaarden stelt voorafgaand aan het gesprek lijkt hem niet meer dan logisch. "Ik ervaar veel stress door de aangifte en de waarschuwingsbrief, terwijl ik me juist nu rustig zou moeten houden." Beunders is ernstig ziek en momenteel wordt onderzocht of hij in aanmerking komt voor een niertransplantatie.

Verzoeningsgesprek

"Eerst slaat de gemeente mij knock-out en nu doen ze alsof ze me de helpende hand aanreiken door me uit te nodigen voor een verzoeningsgesprek. Het lijkt me bovendien verstandig pas het gesprek aan te gaan als duidelijk is wat de politie of het Openbaar Ministerie (OM) met de wederzijdse aangiftes doen. De gemeente kan de aangifte en de waarschuwing natuurlijk ook intrekken. Dan kunnen we spoedig met elkaar om tafel."

We versturen jaarlijks tientallen waarschuwingsbrieven woordvoerder gemeente Enschede

De woordvoerder van de gemeente zegt dat Beunders er niet vanuit moet gaan dat Enschede de aangifte intrekt. "De aangifte ligt bij het OM. Wij wachten het onderzoek en de beslissing van het OM af." Over de waarschuwingsbrief zegt hij: "Beunders maakt dat heel bijzonder, maar wij versturen jaarlijks tientallen waarschuwingsbrieven als blijkt dat er niet op zakelijke toon maar op de persoon gericht gecommuniceerd wordt richting onze ambtenaren."

Politiek stelt vragen

De Enschedese politiek heeft ondertussen ook vragen gesteld over de kwestie. SP-raadslid Piet van Ek weet dat behalve Beunders ook anderen die zich inzetten voor kwetsbare inwoners van Enschede waarschuwingsbrieven hebben ontvangen. "Ik wil onder meer weten hoeveel mensen de afgelopen jaren zo'n brief hebben gekregen en wat daarvan de reden is geweest." Het SP-raadslid kan zich voorstellen dat vrijwilligers die sociaal werk doen afhaken als ze "om het minste of geringste door de gemeente op de vingers worden getikt."

Raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders stelde eveneens vragen over de aangifte en de waarschuwingsbrief. "Wat ik verder bijzonder vind, is de timing. Eerst is er aangifte gedaan tegen Beunders en daarna kreeg hij een waarschuwing. Waarom die volgorde? Logischer zou toch zijn geweest als hij eerst was gewaarschuwd."