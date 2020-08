Olst-Wijhe trekt definitief de portemonnee voor beveiliging onbewaakte spoorwegovergang Oude Allee

"Het duurt nog even voordat de schop in de grond gaat, maar het is nu in elk geval zeker dat de overgang open blijft én veiliger wordt", aldus Blind. Oorspronkelijk zou de gemeenteraad in november een besluit nemen, maar dit is drie maanden naar voren gehaald.

ProRail had bij Olst-Wijhe aangegeven dat de kosten voor de beveiliging van een spoorweg fors zijn toegenomen. Wanneer de raad voor 1 september akkoord gaf, bleef de bijdrage voor de gemeente gelijk. ProRail kan de werkzaamheden in de Oude Allee dan combineren met de bouw van een nieuw regelstation en de verwijdering van het derde spoor bij het station in Olst.

De werkzaamheden beginnen in 2022.