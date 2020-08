Twee verdachten van dodelijke mishandeling Enschede hoorden bij vriendengroep slachtoffer

Het slachtoffer, de 26-jarige man, speelde bij voetbalclub Phenix in Enschede. Hij kreeg het in de nacht van zaterdag op zondag aan de stok met vier mannen op de kruising van de Haverstraatpassage en de Oude Markt in Enschede. Daarbij zou ongeveer een minuut lang over en weer zijn geduwd.

Op een video die op sociale media rondgaat is te zien dat het slachtoffer een klap tegen zijn gezicht krijgt en daarna met zijn hoofd op de grond valt en knock-out gaat. Maandag is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Vier verdachten zitten vast

De politie heeft inmiddels vier mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke mishandeling in Enschede. De twee mannen die gisteravond zijn aangehouden worden verdacht van openlijke geweldpleging.



Eerder hield de politie twee andere mannen aan die zichzelf bij het politiebureau hadden gemeld. Zij worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Eén van deze twee verdachten heeft volgens bronnen tijdens de schermutselingen ook zelf rake klappen gehad. Daarbij heeft hij zichtbare verwondingen in zijn gezicht opgelopen. De verdachten zitten allemaal vast en in beperking. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De Haverstraatpassage in Enschede (Foto: Dennis Bakker/News United)

Over de aanleiding van de ruzie en of de aangehouden mannen en het slachtoffer elkaar kenden doet de politie in dit stadium van het onderzoek geen mededelingen. De politie is nog op zoek naar getuigen die hebben gezien of de mannen eerder die avond een conflict met elkaar hadden.