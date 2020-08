Advies aan Hoge Raad: laat veroordeling Enschedese Voogdijmoord in stand

De celstraf van 13 jaar die is opgelegd in de zogenoemde Enschedese Voogdijmoord, kan in stand blijven. Dat zegt een onafhankelijke adviseur aan de Hoge Raad. De zaak draait om de moord op Enschedeër Mustafa Kanat. Volgens het gerechtshof heeft zijn ex opdracht gegeven hem te vermoorden, nadat de voogdijregeling voor haar negatief was uitgevallen. De daadwerkelijke moordenaar kreeg 12 jaar, een medeverdachte werd vrijgesproken.

Mustafa Kanat werd september 2014 voor zijn flat aan de Fazantstraat doodgestoken. Volgens het gerechtshof is de moord geïnitieerd door Mustafa's ex, Ellen. Zij was boos over een uitspraak van de rechtbank over de voogdij over hun dochter. Ellen was samen met hun dochtertje verhuisd naar Bergen op Zoom, maar moest van de rechter terug verhuizen naar Enschede zodat Mustafa zijn dochtertje vaker kon zien. Zij was daar zo boos over dat ze Mustafa meerdere malen dood wenste, vandaar de naam 'Voogdijmoord'.

Klusje

Haar toenmalige Belgische vriend Mike heeft de moord daadwerkelijk uitgevoerd. Mike heeft samen met Ellen messen gekocht, evenals maskers en kleding die op de fatale avond werd gedragen. Daarnaast is Mike samen met Ellen naar Enschede gereden om te kijken waar Mustafa woonde en hoe hij binnen moest komen.

Mike heeft vervolgens meerdere kennissen gevraagd om 'iemand een lesje te leren'. Kennis Glen heeft zich daar uiteindelijk voor gemeld. Hij was op de avond van de moord wel mee naar Enschede, maar wist volgens het gerechtshof niet dat Mike een moord wilde gaan plegen. "Dat kon net zo goed om een bedreiging gaan." Glen is vrijgesproken. Mike heeft 12 jaar cel gekregen.

Eerder nog vrijspraak

Door de rechtbank in Almelo werd Mustafa's ex nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Glen en Mike werden toen veroordeeld tot elf jaar cel voor doodslag.

Ex Ellen tekende cassatie aan tegen de uitspraak van het gerechtshof. De onafhankelijke advocaat-generaal (AG) heeft nu haar klacht bekeken. Ellen zegt dat het gerechtshof teveel gewicht heeft gegeven aan onbetrouwbare verklaringen van medeverdachten. Maar volgens de AG is er ook nog voldoende ander bewijs dat zij de moord heeft geïnitieerd, zoals berichtjes per telefoon.

De AG geeft de Hoge Raad wel het advies om de straf iets te verlagen, omdat de zaak al lang voortduurt. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.