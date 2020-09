Viervoudige moord Enschede: de alternatieve scenario's

Vier doden, drie hoofdverdachten met tegen hen een waslijst aan bewijzen. Als om de viervoudige moord in Enschede gaat, lijkt het voor justitie haast op voorhand een gelopen race. Toch zijn er nog tal van alternatieve scenario's. Zo hadden de vermoorde growshophouder en zijn oud-compagnon het aan de stok met een groep Turkse wiethandelaren, zo valt te lezen in politiedossier Litouwen. Bij die vete zijn volgens een getuige ook mensen met de dood bedreigd.

door Tom Meerbeek en Jan Colijn

De viervoudige moord in Enschede is het meest trieste dieptepunt in de Overijsselse misdaadhistorie. Op klaarlichte dag werden 13 november 2018 in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat vier mannen doodgeschoten. Onder hen Tuan, eigenaar van de growshop, en zijn oud-compagnon Artur. In de 'winkel' konden spullen gekocht worden, voor het opzetten van een hennepkwekerij.



Twee weken na de moordpartij werden drie verdachten aangehouden, een Servische vader en zijn twee zoons. Ze hadden mogelijk een conflict met de oud-compagnon over de levering van 'foute' hennepstekken.

Ondanks dat er veel sporen wijzen op betrokkenheid van de vader en twee zoons als daders, zijn er in het politiedossier ook aanwijzingen te vinden die in een andere richting wijzen.

Ruzie met wiethandelaren

Zo zijn er twee getuigen, die bij de politie hebben verklaard dat de growshopeigenaar en zijn oud-compagnon verwikkeld waren in een ruzie met een groep Turkse wiethandelaren uit Enschede. Een aantal van hen heeft de leiding over een coffeeshop en een andere growshop in de stad.

In verhoren bij de politie laten de twee getuigen zich uit over de ruzie tussen Tuan en oud-compagnon Artur aan de ene kant en de Turkse handelaren aan de andere kant: "Ja, er was recentelijk een hele grote discussie. Achteraf dachten we dat hun daar achter zaten, die moord weet je wel?", zegt één van de twee getuigen tegen de recherche. "Er was een grote discussie tussen Tuan en de coffeeshopeigenaren. Hij heeft ook klappen gehad en er werden bedreigingen uitgesproken.... maar ik wil dit niet in het dossier hebben hoor!"

De rechercheur vraagt of hij de verklaring van de getuige wel even mag noteren, waarna die vervolgt: "Artur gaf Tuan altijd rugdekking hè. Toen was er een situatie ontstaan over een overdracht en zijn er dreigementen uitgesproken vanuit Turkse mensen." Met overdracht zou de getuige kunnen doelen op een levering van een partij wiet.

Hij strijdt met jou tot het einde getuige

Cowboytafereel

"Tuan heeft ook klappen gehad", zegt de getuige. "Toen is Artur gaan optreden hoe en wat. Artur was wel zo'n jongen van, als je z'n vriend bent dan strijdt hij met jou tot het einde weet je wel? En dit was eigenlijk een week voor dat cowboytafereel, die moord."

Volgens de getuigen gaat het om 'jongens' uit Enschede. "Artur is met z'n vriendjes ook even naar die lui gegaan." Daarna zouden de Turkse mannen een bemiddelingspoging hebben gedaan. "Ze zijn bij Artur aan de nieuwe zaak geweest, Tuan was er toen ook." De getuige bedoelt met 'de zaak' een ander bedrijf, gespecialiseerd in de groensector.

Echter, het gesprek bij dit bedrijf liep blijkbaar niet soepel. "Eén van hen heeft dreigementen uitgesproken richting Tuan en Artur van euh...het kan ook anders aflopen... Dat was vrij heftig."

Camerabeelden

De ruzie met de Turkse groep handelaren was dus een week voor het bloedbad in de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. Uit het politieonderzoek blijkt ook dat een dag voor de viervoudige moord een lid van de Turkse groep is gesignaleerd in de buurt van de growshop. Op camerabeelden is hij te zien, met een capuchon over zijn hoofd. Verder onderzoek naar dit scenario lijkt niet te zijn gedaan, omdat de drie huidige hoofdverdachten werden aangehouden.

Toch gaan de advocaten van de verdachte vader en zoons hier ongetwijfeld op in bij het naderende strafproces. De advocaten Michels, Van der Wal en Van Faassen hebben samen een strijdplan bedacht. Ze zullen inzoomen op de 'alternatieve scenario's' die er zijn, waaronder bovenstaande ruzie van de moordslachtoffers met een groep Turkse Enschedeërs.

Voor de rechtbank in Almelo begint medio september het strafproces in een van de meest geruchtmakende zaken in de Nederlandse misdaadhistorie: de viervoudige moord in Enschede. RTV Oost onthulde veelvuldig bizarre details uit dit onderzoek. De reeks verhalen van RTV Oost leverde een nominatie op voor De Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding in ons land. Klik HIER voor het volledige dossier. In aanloop naar de rechtszaak komt RTV Oost met een nieuwe reeks verhalen met daarin een aantal opmerkelijke onthullingen.

Verwarring

Maar de strafpleiters zullen meer verwarring willen zaaien. Zo gaan ze hoogstwaarschijnlijk ook in op koele verstandhouding binnen het gezin van de vermoorde growshophouder Tuan. De weduwe weigerde mee te werken aan het onderzoek, de zoon reageerde stoïcijns op de dag van de moord en het was sinds kort duidelijk dat Tuan een buitenechtelijk kind had.

Het verhaal van Tuan's weduwe is met raadselen omgeven. Bij de politie verklaarde ze dat zij degene was geweest die de levenloze lichamen heeft ontdekt. Omwonenden zagen de vrouw dan ook ook de haren uit haar hoofd trekken, terwijl ze riep: "Bloed, dood, mijn man!" Maar RTV Oost onthulde al eerder dat niet zíj maar een hennepknipper de lichamen heeft ontdekt. Die knipper, een illegale Vietnamees, heeft vervolgens zijn vriendin gebeld om Tuans vrouw op de hoogte te stellen.

Spanning

Tuans vrouw fietste vervolgens in paniek naar de growshop, waar ze op het ontzielde lichaam van haar man stuitte. Opmerkelijk genoeg verzweeg de vrouw tegenover de politie dat ze, voordat ze naar de growshop fietste, al een telefoontje had gekregen over wat er gebeurd zou zijn. "Nee, er heeft niemand gebeld." De vrouw weigerde vervolgens halsstarrig de agenten om in haar telefoon te laten kijken. In het politiedossier zijn echter telefoongegevens opgenomen, waaruit blijkt dat ze wel degelijk is gebeld door een vriendin.

Waarom de vrouw van de growshophouder hierover tegen de politie zou hebben gelogen, is niet duidelijk. Wel lijkt de relatie tussen haar en growshophouder Tuan onder spanning te hebben gestaan. Volgens hun zoon hadden ze geregeld ruzie over geld. Daarnaast was pas een paar maanden voor de moord bekend geworden dat Tuan bij een andere vrouw een dochtertje had. De zoon verklaart tegenover de politie dat er binnen het gezin niet veel met elkaar werd besproken.

Geen emotie

De kille verstandhouding binnen het gezin was ook een agent opgevallen, die kort na de moord het woonhuis van de vermoorde growshophouder bezocht. Op dat moment was alleen de zoon thuis. De agent schrijft in zijn proces-verbaal: "Ik zag dat de zoon nog steeds geen enkele blijk van emotie had getoond. De enige emotie die ik heb waargenomen, was de irritatie over het binnentreden van mij en m'n collega. Ik zag dat de zoon rustig wat te eten had gemaakt en tv ging kijken."

Tv blijven kijken

De agent vervolgt in zijn verslag: "Na een tijdje kwam de vrouw van de vermoorde growshophouder thuis. Zij werd vergezeld door collega's van de recherche. De zoon en de moeder hadden elkaar nog niet gezien nadat het incident had plaatsgevonden. Ik zag dat de zoon gewoon op de bank achter de televisie bleef zitten. Ik hoorde dat hij vroeg aan de recherche of hij zijn eten op mocht eten, voordat hij de woning moest verlaten. Ik verbaasde mij behoorlijk over deze reactie."

De hennepknipper die de ontzielde lichamen in de growshop heeft gevonden, is inmiddels onvindbaar. De advocaten van de huidige drie hoofdverdachten zullen zich waarschijnlijk hardop af gaan vragen of er in bovenstaand verhaal geen aanknopingspunten zijn voor een motief, zoals de ontdekking van een buitenechtelijk kind.

Pokerschulden

Ook zullen ze het vizier willen verleggen richting de illegale gokwereld. Bekend is dat moordslachtoffer Tuan een fervent pokeraar was, die in sommige casino's zelfs werd geweigerd vanwege de torenhoge schulden. Derhalve wendde hij zich tot het illegale circuit. Onbekend is of hij bij ondergrondse pokeraars ook schulden uit had staan, maar justitie sluit dit niet uit.

De advocaten van de huidige hoofdverdachten zullen bij het naderende strafproces dit soort alternatieve scenario's gaan opwerpen om twijfel te zaaien over de vermeende betrokkenheid van hun cliënten bij de moord.

Alle drie de hoofdverdachten, de vader en zijn twee zoons, ontkennen iets met de moord te maken te hebben. Tijdens de rechtszittingen zullen ze geen verklaring gaan afleggen. De strafzaak begint volgende week dinsdag en zal een week in beslag nemen.