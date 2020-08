Voetbaldier en ras-Almeloër Hendrie Krüzen geëerd met documentaire: "Een totale vakman"

Een voetbaldier, een geweldenaar, een totale vakman. Dat is hoe KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma en presentator Tom Egbers Hendrie Krüzen typeren. De oud-prof uit Almelo staat centraal in een nieuwe documentaire over Heracles Almelo.

Krüzen, kind van de Almelose amateurclub La Première, kan terugkijken op een rijke carrière. Tussen 1980 en 2000 speelde hij voor onder meer Heracles, PSV, Waregem, AZ en Go Ahead Eagles. Ook maakte hij deel uit van de gouden selectie van het Nederlands elftal, dat in 1988 Europees kampioen werd.

Peter Bosz

Na zijn carrière als speler richtte Krüzen zich op het trainersvak. Inmiddels is de Almeloër al meer dan twintig jaar de rechterhand van succestrainer Peter Bosz. 'Zonder Hendrie ga ik nergens naartoe', aldus de trainer van Bayer Leverkusen. Bosz en Krüzen rijden samen dagelijks vanuit Düsseldorf naar het stadion en gaan zelfs twee keer per jaar met elkaar op vakantie.

De documentaire 'Hendrie' is grotendeels van Twentse makelij. De Oldenzaalse filmmaker Dennis Alink voerde de regie, terwijl de documentaire werd geproduceerd door het Almelose mediabedrijf Studio MAD. In de documentaire, die naast de samenwerking met Peter Bosz ook in Krüzens voetbalcarrière duikt, komen onder meer Tom Egbers, Jan Smit en Nico-Jan Hoogma aan het woord.

Regisseur Dennis Alink: "Ik heb Nico-Jan Hoogma toen we hem interviewden bij de KNVB nog gevraagd of Bosz en Krüzen niet bij hem aan de slag konden. Hij gaf hoog over hen op, maar gaf ook aan dat Koeman de functie al had. Tja, dat is heel snel anders geworden."

Eén van de jongens

Producent Niels Neeskens: "We hebben heel wat tijd nodig gehad om Krüzen te overtuigen om aan de documentaire mee te werken. Hij wil gewoon altijd op de achtergrond blijven, ook bij La Premiëre, zijn oude clubje in Almelo. Hier is hij nog gewoon één van de jongens. Maar we zijn trots op het eindresultaat. Hendrie Krüzen heeft met zijn mooie loopbaan als speler en trainer dit podium verdiend."

Dat wordt beaamd door Jan van Staa, zijn collega-speler bij Heracles in de jaren tachtig van de vorige eeuw. "Hij is denk ik de beste Almelose speler in de historie. Altijd op de achtergrond, maar dat is misschien ook wel zijn kracht: hij is altijd zichzelf gebleven."

De documentaire Hendrie kun je vanavond om 20.00 uur zien bij Fox Sports.