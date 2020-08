Twaalfklapper HSC'21, Berkum langs KHC en gelijkspel voor DETO

Twaalfklapper HSC'21

Derde divisionist HSC'21 haalde de dubbele cijfers tegen hoofdklasser RZVC. Al binnen het kwartier stond HSC met 2-0 voor. Jasper Scholten en Cenk Uguz waren de doelpuntenmakers. Een kwartier later was die score al verdubbeld door treffers van Yannik de Vries en Alexander Bannink. HSC verdeelde de doelpunten prima, want in het laatste kwartier zorgden De Vries en Scholten met hun tweede voor de 6-0 ruststand. Na rust werd er flink gewisseld bij HSC. Dat leverde binnen het uur twee tegentreffers op, maar daarna ging het weer hard voor de ploeg uit Haaksbergen. Jules Stokkers (2), Tom ter Hogt (3) en Cas Menzing zorgden voor de 12-2 eindstand.

Berkum langs KHC

Zaterdaghoofdklasser Berkum was op eigen veld te sterk voor eersteklasser KHC uit Kampen. Na een kwart wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong door Jonathan van Marle en kort voor einde zette Julian de Ruiter de eindstand van 2-0 op het scorebord.

Gelijkspel DETO

DETO, ook uit de zaterdaghoofdklasse speelde gelijk bij tweedeklasser Enter Vooruit. Bij rust stond DETO op voorsprong in Enter. Cem Köse was de doelpuntenmaker. Na de pauze vielen er nog drie doelpunten en eindigde het duel in 2-2. De andere treffer van DETO kwam van Mart Zwiers.

Staphorst

Staphorst zou vanavond ook in actie komen, maar tegenstander ONS Sneek had te weinig spelers beschikbaar, waardoor het duel werd afgelast. Bekijk hier het programma en de uitslagen van de voorbereiding bij de Overijsselse clubs in de top van het amateurvoetbal.