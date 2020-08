Zorgmedewerkers in actie: duizenden schoenen naar Den Haag als protest

Schoenen moeten er komen, aldus de twee: "Het moet namelijk wel zichtbaar zijn dat het om een hele grote groep mensen gaat die protesteert in de zorg," legt Eefje van Keeken uit.

Zij en Natasia ten Kattelaar bedachten de actie. Hoe ze bij de schoenen zijn gekomen? "Heel simpel eigenlijk. Het verwijst met een knipoog naar zorgminister Hugo de Jonge die altijd erg trots is op zijn bijzondere schoenen. Daarbij hoort voor ons bij dit verhaal heel erg de uitspraak: kom eens in onze schoenen staan."

Ervaring

Acties zijn de twee verpleegkundigen niet onbekend. Als onderdeel van de groep '3Zusters' voerden ze vier jaar geleden ook acties, specifiek in de ouderenzorg waar ze als verpleegkundige werkzaam zijn.

Ook voor meer respect, meer geld én minder regels. De actie kreeg veel gehoor en ze kwamen aan tafel in Den Haag bij staatssecretaris Martin van Rijn en minister Hugo de Jonge.

Last van

Toen vorige week werd besloten om voor 5 september over te gaan tot een online demonstratie begon het bij de dames meteen te kriebelen, aldus Natasia. "Zo'n demonstratie is veilig, zeker. Goed ook om samen te komen op die manier."

Maar ook: niemand heeft er last van. "Er is nergens ongemak. Als je het niet wilt zien, dan log je gewoon niet in." Daarom werd het idee al snel geboren om het Malieveld vol met schoenen van de ontevreden zorgmedewerkers te zetten.

Hugo de Jonge met één van zijn bijzondere paar schoenen aan (Foto: ANP Jerry Lampen)

Ook deze actie lijkt - positief - uit de hand te lopen. "Na de eerste oproep op social media zat mijn mailbox maandag bomvol," aldus Eefje. De dames zijn nu bezig met opslaglocaties voor de schoenen door heel Nederland. "Zorgmedewerkers uit heel Nederland melden zich aan en willen een paar schoenen opsturen. Om toch te laten zien dat ze er staan en het zat zijn."

Kamerleden liepen weg

De actie is volgens de dames nu nog meer nodig omdat wat extra respect voor de zorgmedewerkers in Den Haag maar lastig ligt, aldus Natasia: "Van de bonus horen we weinig meer, Kamerleden zijn te laat bij stemmingen of lopen weg. Of het nu een afspraak was of niet... zo'n politiek dier ben ik niet. Ik weet wel dat het op mij zeer respectloos over kwam."

De Twentse verpleegkundigen refereren hiermee aan het debat over structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers. Kamerleden liepen weg waardoor er niet gestemd kon worden.

Locatie

Minimaal vijfduizend paar schoenen, daar gaan de dames voor. Maar ze hopen op veel meer. De precieze locatie waar de schoenen komen te staan is nog niet bekend, het Malieveld is vermoedelijk geen optie omdat het inmiddels al bezet is.

Maar dat de actie er komt, is zeker, aldus Eefje. Iedere zorgmedewerker die zich wil aansluiten - en een paar schoenen over heeft - kan zich aanmelden bij de actiegroep van de dames, op Facebook.