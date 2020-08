Heracles Almelo in eigen huis simpel langs Telstar

Bij Heracles stond Koen Bucker onder de lat en stond met Rai Vloet slechts één nieuwkomer in de basis. Adrian Szöke was opnieuw de spits.

Diezelfde Szöke opende al na zes minuten de score vanaf de strafschopstip. Verdediger Redouan Taha kreeg rood omdat hij de bal uit het doel sloeg, maar werd na overleg tussen beide ploegen vervangen door Yeal Liesdek. Op die manier kon er elf tegen elf blijven worden gespeeld. Tien minuten voor rust werd de score verdubbeld. Robin Pröpper schoot een rebound na een schot van Orestis Kiomourtzoglou via de onderkant van de lat binnen en bepaalde daarmee de ruststand op 2-0.

Na rust stonden dezelfde elf namen op het veld bij Heracles. Ook in de tweede helft mocht Heracles vroeg aanleggen voor een strafschop. Dit keer was het Delano Burgzorg die raak schoot. Na een uur maakte hij ook zijn tweede en dus de 4-0. Een klein kwartier voor het einde kwamen er kwamen er zeven nieuwe namen in het veld bij Heracles.

Die nieuwe namen veranderden niets meer aan de eindstand. Het was voor Heracles de derde zege in de voorbereiding. Eerder won het van Go Ahead Eagles en FC Emmen. Tegen FC Groningen, PEC Zwolle en De Graafschap ging het onderuit. Volgende week zaterdag is FC Volendam de tegenstander in het laatste oefenduel voor de competitie. Die begint op 13 september met een duel tegen ADO Den Haag.